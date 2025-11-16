Lai pievērstu sabiedrības uzmanību psoriāzei, tās savlaicīgai diagnostikai un mūsdienīgām ārstēšanas iespējām, 27. novembrī no plkst. 13 līdz 16 Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvo slimību klīnikā, Bruņinieku ielā 5, 16. korpusā iedzīvotājiem pēc iepriekšējas pieteikšanās būs iespēja bez maksas veikt psoriāzes pārbaudi.
Tās veiks pieredzējušie dermatologi – profesors Ingmārs Mikažāns (118. kabinets) un profesore Ilona Hartmane (102. kabinets). Pieteikšanās ir obligāta (tālr. 67366323 vai e-pasts administracija@1slimnica.lv.)
"Pilnībā izārstēt psoriāzi šobrīd nav iespējams, taču ar to iespējams veiksmīgi sadzīvot, ja slimība tiek laikus diagnosticēta un kontrolēta," uzsver klīnikas vadītājs, profesors Ingmārs Mikažāns. Viņš atgādina, ka nekontrolēta psoriāze var pasliktināties un palielināt citu saslimšanu risku, piemēram, veicināt psoriātiskā artrīta attīstību, sirds un asinsvadu slimības, aterosklerozi ar paaugstinātu infarkta un insulta risku. Ja psoriāze netiek pienācīgi ārstēta, tā var progresēt no vieglas uz smagu formu, īpaši lietojot dažus asinsspiediena vai citus medikamentus. "Psoriāze ir kontrolējama slimība, un savlaicīga diagnostika ir labākā profilakse smagākiem sarežģījumiem," uzsver profesors Mikažāns.
Diemžēl Baltijas valstu dati rāda, ka līdz atbilstošas terapijas uzsākšanai psoriāzes pacientiem bieži paiet vairāk nekā desmit gadi. Latvijā šobrīd bioloģiskos medikamentus saņem gandrīz 600 pacientu ar vidēji smagu vai smagu psoriāzi. Mūsdienās arvien biežāk tiek izmantota kombinēta un personalizēta ārstēšana, kur apvieno lokālos un sistēmiskos preparātus, atsevišķos gadījumos – bioloģiskās zāles ar fototerapiju, veidojot ārstēšanas plānus, kas balstīti uz pacienta ģenētisko un imūnprofilu. Valsts kompensē ārstēšanu līdz pat 100% apjomā, ieskaitot bioloģiskos medikamentus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu