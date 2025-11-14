Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) turpina uzsvērt sporta un veselīga dzīvesveida nozīmi mūsu nācijas attīstībai un ilgtspējai.
Sportistu masveidība un augstu sasniegumu sports ir cieši saistīti – viens bez otra nepastāv. Bez sasniegumiem, kas iedvesmo un rada rezonansi sabiedrībā, sports var pazust no prioritāšu saraksta, savukārt bez plašas iesaistes nebūtu izcilību, kuri vēlāk nesīs Latvijas vārdu pasaulē.
LOK augstu vērtē "Jaunās Vienotības" iniciatīvu mazināt ēnu ekonomikas ietekmi un rosināt risinājumus, kas samazinātu finanšu līdzekļu aizplūšanu uz agresorvalsts uzņēmumu kontiem. Kā arī pauž gandarījumu, ka Zaļo un zemnieku savienība izprot augstu sasniegumu sporta un masveidības nozīmi ne tikai vārdos, bet arī darbos, iestājoties par papildu 5,7 miljonu eiro piešķiršanu augstu sasniegumu sportam. Tāpat pozitīvi vērtē "Apvienotā saraksta" rīcību, aktualizējot budžeta resora "74. gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu "Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi", kur paredzēts vairāk nekā 26 miljonus eiro novirzīt ne tikai infrastruktūras uzlabošanai un kultūras projektiem, bet arī sportam. Šie soļi rāda, ka sporta un godīgas uzņēmējdarbības vērtības var iet roku rokā, ja vien ir politiskā griba.
Šobrīd svarīgākais ir vienoties par kopīgu mērķi – aizstāvēt veselīgas, izglītotas un fiziski aktīvas sabiedrības intereses. Izmaiņas nenotiek vienā dienā, taču ar konsekventu politisko atbildību un veselo saprātu iespējams panākt, lai sports un sabiedrības veselība kļūtu par valsts ilgtermiņa prioritāti, nevis periodisku diskusiju tēmu. Jo bez cilvēkiem nav sabiedrības, un bez sabiedrības nav valsts. Sporta nozīme nav tikai veselības vai izklaides jautājums, tā ir arī valsts drošība, saliedētība un nākotnes kapitāls.
Nedrīkstam pieļaut, ka sports tiek atstāts ēnā. Tas nozīmētu arī pieļaut ekonomisku vardarbību pret cilvēkiem, kuri iegulda savu enerģiju, laiku un veselību, lai mēs kā valsts varētu lepoties ar saviem sasniegumiem.
Sports ir konservatīvo un liberālo vērtību vienojošs spēks, tas pelna cieņu, atbalstu un uzticēšanos.
Vēlam veiksmi visiem, kas pieņem lēmumus. Ticam, ka kopā mums izdosies pierādīt, ka sporta vērtība nav izmērāma tikai budžeta ailēs, bet sabiedrības spēkā un veselībā, ko tas rada.
