Vasara pavadīta plēsēju zīmē, un tagad – rudenī – ir klāt izcils laiks, lai patrenkātu upes breksi! Viena no patīkamajām lietām ir fakts, ka šajā laikā var lietot gan raupjākus āķus, gan arī auklas un barību, kas makšķerniekam piedod vairāk kļūdu. 

Visbiežāk gan, pārmijot pāris vārdu ar kādu copes biedru upes krastā, tiek secināts, ka lielākā no problēmām, kas nedod vēlamo rezultātu, ir temps. Temps brekšu copē ir gandrīz kā daļa no uzvaras. Breksis savā būtībā ir tāds ūdens ruksītis – dod tik vēl un vairāk. Visbiežāk klupšanas akmens ir lēna un pasīva barošana.

Sarežģīts faktors – sīkzivis

Pie ūdens ierodos, kad ārā vēl ir gaišs, lai laikus sakārtotu "staciju", kurā tad parkošu breksi. Jau no paša sākuma ir jāsaprot vēlamā taktika. Nereti šajā laikā barojas arī sīkzivs – rauda, plicis, maile, vīķe un visi citi. Jāpanāk vēlamais rezultāts, tātad nedaudz jāsadzīvo ar šo sarežģīto momentu. Taču es skatos uz sīkzivi kā ļoti pozitīvu copes elementu, jo tā palīdz klāt galdu un turēt tempu.

Sākotnēji ir svarīgi nolikt gana daudz barības ruksītim. Sīkzivs, kura fīdera spicei nedod atpūsties, ideāli nodrošina biežu pārmešanu, kas paralēli zivju ķeršanai turpina klāt galdu. Tātad, ja zinu, ka sīkzivis ir gana biezā slānī, tad starta barošanu mēdzu nedot, savukārt, ja sīkzivju nav, tad desmit barotavas noteikti var iedot startam, lai sāktu veidoties galds. Gadās, ka breksis pienāk ļoti laikus, tad ir vienkārši jāturpina dot, bet nereti paiet vairākas stundas, pirms tas ir klāt. Šeit pats svarīgākais – ja galds uzklāts pienācīgi, tad breksi noturēt ir vieglāk, savukārt, ja galds ir vāji klāts, tad breksis var būt gadījuma rakstura, pa kādam trāpās, bet dinamikas nav.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē