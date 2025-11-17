Menopauze ir laiks, kad pēc pēdējām menstruācijām pagājis gads un vērojama olnīcu hormonālās aktivitātes mazināšanās. Tas ir laiks, kad sievietei jāpievērš īpaša uzmanība savai pašsajūtai un veselībai.

Tikai kārtējais posms dzīvē

"Menopauze ir bubulis, ar kuru sievietes tiek baidītas. Vidējais vecums Eiropā, kad sievietēm iestājas menopauze, ir apmēram 50–52 gadi. Taču mēdz būt arī agra, pat patoloģiski agra menopauze – menstruāciju izbeigšanās sievietēm, kas jaunākas par 40 gadiem, taču ir sievietes, kurām menstruācijas ilgst līdz 56–58 gadiem. Tas ir ļoti individuāli un saistīts ar to, cik daudz olšūnu, sievietei piedzimstot, ir "ieliktas" viņas olnīcās," skaidro ginekoloģe un dzemdību speciāliste Dace Matule. "Menopauzes simptomātika ir ļoti plaša: karstuma viļņi, bezmiegs, nespēks, locītavu sāpes. Pats svarīgākais ir tas, ka šim pārejas posmam, līdz olnīcu funkcija beidzas, raksturīga ne tik ļoti novecošana, kā dzīves kvalitātes izmaiņas. Traucēts miegs un karstuma viļņi naktīs ir pats svarīgākais, kāpēc sieviete jūtas slikti, jūt hronisku nogurumu, ir depresīva. Tam pievienojas arī vispārpieņemtais viedoklis par vecumu, novecošanu."

Ko varētu darīt, lai atvieglotu menopauzes simptomus? Ārste iesaka, pirmkārt, rūpēties par normālu ķermeņa svaru. "Menopauzes sākums ir ļoti viltīgs, jo bieži vien novērojams svara pieaugums. Tauki vairs neuzkrājas sēžas un gūžu rajonā, bet uz vēdera priekšējās sienas – veidojas ābola veida jeb vīrišķā tipa aptaukošanās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē