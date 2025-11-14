Suņu nošaušanas lietā Bauskas novadā četras personas varētu tikt sauktas pie kriminālatbildības
Tas vakar izskanējis Saeimas Pieprasījumu komisijā, kurā tika skatīts partijas "Latvija pirmajā vietā" deputātu pieprasījums par Valsts policijas atbildību saistībā ar trīs suņu nošaušanu Bauskas novada Brunavas pagastā. Šādu informāciju komisijas deputātiem sniedzis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Deputātu pieprasījumā politiķi prasījuši atbildēt uz dažādiem jautājumiem, tostarp par amatpersonu rīcību, kriminālprocesa sākšanas savlaicīgumu un pierādījumu fiksēšanu, un citiem. Iepriekš Kozlovskis, atbildot uz deputātu pieprasījumu, norādījis, ka ministram kā amatpersonai nav piešķirtas pilnvaras uzdot veikt procesuālās darbības vai uzraudzīt kriminālprocesu. Konkrētajā gadījumā uz notikuma vietu esot nekavējoties nosūtīta Valsts policija, veikta apskate un savākti pierādījumi. Izmeklēšana turpinās. Kozlovskis uzskata, ka nav pamata domāt, ka Valsts policija būtu rīkojusies novēloti vai neatbilstoši. Sabiedrības satraukums ir saprotams, taču izmeklēšana netiek veikta publiski. Tiklīdz būs iespējams, policija sniegs plašāku informāciju par izmeklēšanas gaitu un pieņemtajiem lēmumiem.
Jau ziņots, ka pēc traģiskā gadījuma, kad 10. oktobrī Brunavas pagastā mednieks nošāva kādas saimniecības pagalmā ieklīdušus trīs suņus, sabiedrībā izraisījās liels sašutums; Valsts policija sāka kriminālprocesu; tika atlaists Bauskas novada pašvaldības policijas priekšnieks; dienesta pārbaudē tiek skaidrota pašvaldības policistu rīcība.
