Līdz ar aukstā laika iestāšanos atsākas zeķu adīšana Ukrainas karavīriem, tostarp arī specifiskie adījumi, kas paredzēti ievainotajiem karotājiem, kuri guvuši kāju traumas. Šajā sakarā piedāvājam vairāku brīvprātīgo adītāju pieredzi un rokdarbnieces Ingunas Pļaviņas pogājamo zeķu darba gaitu
Pieredzes apmaiņa zeķu adīšanā
Mākslas vēsturniece un fotogrāfe Sandra Eglīte dalās atmiņās, kā nonāca līdz zeķu adīšanai ukraiņu karavīru ievainotajām kājām: “Ir brīži vai notikumi, kas ietekmē tevi un tavu rīcību, vēlies to vai ne. Man tāds bija 2022. gada 24. februāris, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Darīju, ko varēju. Palīdzēju visos iespējamos veidos, līdz vasaras sākumā nokļuvu biedrības “Tavi draugi” maskēšanās tīklu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem darbnīcā Rīgā. Mana ikdienas dzīve diemžēl neļauj regulāri piedalīties tīklu veidošanā, tādēļ prātu nodarbināja, kā varētu palīdzēt, darot vēl kaut ko. Līdz kādu dienu pirms kārtēja tīkla pabeigšanas izdzirdēju, ka atvestas zeķes. Zeķes? Kādas zeķes!? Ieraudzīju sarūpēto adījumu kalnu un aiz tā smaidošo Vinetu Venškevicu. Pateicos, Providence! Dziju krājumi mājās ir no aktīvās adīšanas laikiem, un piedevām uzreiz arī saņēmu kamolu maisiņu ar ziedoto dziju. Vakarā Vineta atsūtīja adīšanas shēmu, un mana jaunā un arī nomierinošā nodarbe varēja sākties... Izbaudu gan adīšanas procesu, gan krāsu un pavediena tekstūras izvēli, kā arī apziņu, ka tiks sildītas cīnītāju kājas. Man tīk, ka nav jāievēro kamufl āža, un ceru, ka hospitālī košāki krāsu toņi kaut nedaudz nāks par labu karavīru garastāvoklim. Ļoti priecē tas, ka man tuvi cilvēki ir atsaukušies aicinājumam un arī sākuši darināt joprojām tik nepieciešamās sildāmzeķes.”
Vineta Venškevica stāsta, kā atklāja šāda veida palīdzību ievainotajiem cilvēkiem: “Adīšana man ir nozīmīgs mantojums no omītes. Novembrī ir trīs gadi, kopš adu tā saucamās ģipša zeķes. 2022. gadā biedrība “Tavi draugi” organizēja vilnas zeķu adīšanas labdarības akciju, un es redzēju bildi, kur ievainotie karavīri griež tās villenes pa vidu pušu un irstošas velk uz ģipša. Sāku meklēt aprakstu un atradu tādu līdzīgu ar pogām. Vēlāk šūto pogu vietā izdomāju adīt sašņorējamas zeķes... Drīz taps īpašā četrsimtā."
Pogājama zeķe
Materiāli
- Pāces vilnas dzija
- Apaļadāmās adatas nr. 2
Darba gaita
Pogājamo zeķi pamatā ada kā šalli – uzmet 80 valdziņus, no tiem katrā malā 6 paredz aizdarei, tai ada labiskos valdziņus abos virzienos, lai veidojas t. s. lakatu raksts. Ik pa 20 kārtām ieada pogcaurumus. Zeķes stilba daļu ada sviķelī – 2 valdziņi labiski, 2 kreiliski. Tai jābūt garākai nekā tipiska pusgarā zeķe. Papēdi ada šalles vidū, uz divām zeķu adāmajām adatām uzņem 18 valdziņus uz katras.
Apaļadāmo adatu galus iedur adījumā, lai netraucētu. Mazliet mulsinoši bija adīt papēdi turp un atpakaļ, bet tas nav grūti. Kad papēdis izveidots, valdziņus no zeķu adatām pārvieto atpakaļ uz apaļadāmajām un turpina darināt taisnu gabalu.
Tikai tad, kad jāveido purngals, valdziņus sadala uz zeķu adatām. Abu pušu aizdares malas pārliek vienu otrai un valdziņus no abām pusēm savieto pamīšus, pirmajā kārtā saada kopā pa divi. Sekoju padomam purngalu veidot īsu un apaļu, tāpēc uz katras adatas pa 2 valdziņiem saadīju kopā divās vietās. Zeķes pēdas daļa izskatās netipiski plata, bet tā tam arī jābūt.
Beigās iešuj pogas, tām nav obligāti jābūt vienādām, ir iespēja izmantot esošo krājumu atlikumus. Ievelk diegu galus. Gatavs!
Ievērībai!
Svarīga ir dzija – tai jābūt tīrai vilnas dzijai, siltai, biezai. Šoreiz ir svarīgi adīt vaļīgi, lai adījums maksimāli stieptos. Visu ada no vilnas dzijas, nedrīkst izmantot sintētisko dziju.
Akcija “Siltums”
Biedrība “Tavi draugi” aicina ikvienu, kam patīk rokdarbi un ir vajadzīgie materiāli un nepieciešamās prasmes, piedalīties akcijā “Siltums” un sarūpēt dažādus adījumus, kas tiks nogādāti Ukrainas karavīriem un medicīniskajam personālam. Ieteicamais zeķu izmērs – no 37. līdz 45., un adījumiem labāk izvēlēties neuzkrītošus krāsu toņus.Sarūpētos adījumus iedzīvotāji aicināti nogādāt biedrībā “Tavi draugi”, tās jaunajā adresē Rīgā, Lapeņu ielā 23. Lai izdotos sarūpēt pēc iespējas vairāk adījumu Ukrainai un atvieglotu iedzīvotājiem to ziedošanu, adījumus kopā ar “Latvijas Pastu” būs iespējams nosūtīt biedrībai “Tavi draugi” bez maksas.
Akcija turpināsies visu 2025./2026. gada auksto sezonu.
