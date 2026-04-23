Indijas ražotājs 'Itech Robotics' ir laidis klajā savu atjaunināto lopbarības piestūmējrobotu I-Bold ES tirgū.
Tam ir pretēji rotējošs gliemežtransportieris, kas transportē barību uz barības galdu. Šo sistēmu izmanto arī Boumatic (Wasserbauer) ar savu Butler modeli, DeLaval ar Optiduo modeli un Euromilk Lizard.
Kūtī I-Bold robots uzrauga attālumu līdz barības galdam, izmantojot kameru. Šī kamera ir uzstādīta uz kronšteina, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo attēlu.
Darbības traucējumu gadījumā ražotājs var arī reāllaikā uzraudzīt robota darbību un attālināti novērst problēmu. Uz citu kūti robots pārvietojas, izmantojot frēzētu indukcijas līniju. Pēc izvēles tas var arī attālināti atvērt durvis.
I-Bold pārvietojas ar ātrumu 7,2 metri minūtē. Robotam nesagādās problēmas slīpums līdz 5 grādiem. Pēc dažām modifikācijām tas tagad var apstrādāt arī svaigu zāli. Iekārtas svars ir 649 kg. Tās izmēri (garums x platums x augstums) ir 170 x 130 x 100 cm.
Zināms, ka modeļa cena Eiropas tirgū ir aptuveni 16 500 eiro.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem