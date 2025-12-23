Izdevums "New Eastern Europe" 19. decembrī publicēja tekstu, cenšoties saprast, kā tā gadījies, ka nesenajās parlamenta vēlēšanās arī čehi devuši priekšroku populistiem. Starp dažādiem skaidrojumiem lasāmas arī vairākas socioloģiskās aptaujas, kuras savukārt demonstrē interesantas paralēles ar Latviju. Lasītāji biežāk saskaras ar politisko partiju reitingiem, bet no plašāka konteksta viedokļa varbūt būtiskākas ir aptaujas, kuras izzina sabiedrības attieksmi pret institūcijām. Tātad Čehijā parlamentam uzticas 30% respondentu, 73% uzticas armijai. Ja skatāmies pērn publiskoto Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes pētījumu, Latvijā aina ir līdzīga. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē