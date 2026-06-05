Pirms diviem gadiem 40 gadus vecajam, tikko par tēvu kļuvušajam Artūram (vārds mainīts) diagnosticēja amiotrofo laterālo sklerozi (ALS) – strauji progresējošu, nežēlīgu neirodeģeneratīvu slimību, kas pakāpeniski paralizē visu ķermeni.
Viņam ir būtiskas grūtības kustēties un runāt, apgrūtināta ir arī elpošana, un viņš pārvietojas ratiņkrēslā.
Slimība nav Artūra vienīgais pārbaudījums. Šo pēdējo divu gadu laikā Artūra ģimene ir bijusi spiesta izcīnīt nogurdinošu cīņu ar valsts veselības aprūpes un sociālās palīdzības sistēmu. Mēnešiem ilga gaidīšana rindās, skaidrošanās ar ziedojumu fondiem, pēkšņi pārtraukti valsts apmaksātie pakalpojumi un dažādi birokrātiski šķēršļi ir kļuvuši par viņa ikdienu.
Palīdzību ALS pacientiem Latvijā nodrošina vispārējā kārtībā, proti, tāpat kā citiem pacientiem ar invaliditāti, neņemot vērā, ka šī slimība progresē strauji un būtu nepieciešama īpaša pieeja un medicīniskā palīdzība. It kā valsts palīdzība un atbalsta rīki ir veselības aprūpes sistēmā noteikti, tomēr Artūrs un viņa ģimene ir spiesti sīvi cīnīties ik reizi, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu.
Nodzīvojis ilgāk, nekā ierēdņi paredz
2025. gada aprīlī pēc Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ārstu konsīlija lēmuma Artūram piešķīra paliatīvās aprūpes pacienta statusu ar prognozēto dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem. Tas deva tiesības saņemt valsts finansēto paliatīvās aprūpes mobilās komandas pakalpojumu dzīvesvietā. Par pakalpojuma sniedzēju viņš izvēlējās SIA "Hospiss Māja". Līdz šim uzņēmums ir nodrošinājis funkcionālo gultu, transportu uz ārstniecības iestādēm, kā arī fizioterapijas nodarbības.