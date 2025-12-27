Aptuveni 50–60% Latvijas iedzīvotāju regulāri saskaras ar galvassāpēm, 15% cieš no migrēnas, bet 2–3% no hroniskām galvassāpēm. Tikai aptuveni 25–30% no viņiem meklē ārsta palīdzību, lielākā daļa lieto bezrecepšu pretsāpju līdzekļus, nenoskaidrojot galvassāpju iemeslu.

Ja vainīgs muskuļu saspringums

Galvassāpes mēdz būt primāras (90%) un sekundāras jeb saistītas ar citu slimību, piemēram, augšējo elpceļu infekciju, traumu. Pie primārām galvassāpēm pieder migrēna, saspringuma (tensijas), kūlīšu (klastera) tipa, medikamentu atkarīgās un daži retāk sastopami galvassāpju veidi. Piemēram, klastera galvassāpes, no kurām biežāk cieš vīrieši, ir ļoti intensīvas sāpes acī vai aiz acs un parasti skar vienu galvas pusi, tās var pavadīt aizlikts deguns, acs asarošana, sejas svīšana un plakstiņa noslīdējums.

Taču visbiežāk pacienti pie ārsta vēršas ar sūdzībām par saspringuma tipa galvassāpēm. Tās rodas tad, kad pieaug nervu sistēmas jutīgums pret apkārtējiem kairinājumiem un ir izmaiņas sāpju vadīšanas mehānismos. Bieži sāpju cēlonis ir muskuļu sasprindzinājums plecos un ap galvu, psihoemocionālā spriedze, ilgstošs stress.

"Plecu, kakla muskuļu savilkums var rasties ne tikai fiziska, bet arī garīga darba strādniekiem, it īpaši, ja ir garas darba stundas, liela atbildība. Pakāpeniski plecu muskuļi savelkas, kļūst sāpīgi. Sāpes nereti izplatās tālāk uz galvu, pakauša rajonu," skaidro Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Galvassāpju vienības neiroloģe, algoloģe Daina Jēgere.

