“Teikšu, kā ir. Kad vīrs nopirka šo māju, mani pārņēma šausmas,” sajūtas par dzīvesbiedra lēmumu atceras Zinta Štekerhofa. 

Divas 18. gadsimta būves Lielajā ielā 16, no kurām bija atlikušas gandrīz tikai sienas, pretēji īpašnieka cerībām pašvaldība nojaukt neļāva. Šovasar nosvinēta atklāšana Štekerhofu ģimenes zobārstniecības klīnikas “Zinta” filiālei vecpilsētā, kas izvietota atjaunotajos namos.

Lielākās ēkas būvniecība tuvojusies noslēgumam, bet Štekerhofi vēl nebija izlēmuši, kā to izmantot. Zinta stāsta, ka sprieduši gan par viesnīcu, gan dzīvoklīšiem, arī šņabenīcu [tā ventspilnieki zobgalīgi mēdz saukt stipro dzērienu veikalus], taču radies jautājums – kurš pārvaldīs? “Palikām pie zobārstniecības, ko protam vislabāk.” 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē