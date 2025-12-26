Uz Rīgu sāk lidot Apvienoto Arābu Emirātu aviokompānija, jo domā, ka karstās Arābijas pussalas iedzīvotājiem varētu patikt mūsu klimats vasarā. Pirmais "Flydubai" reiss uz Rīgu, ko aviokompānija veica 12. decembrī, bijis aizpildīts par 90%, taču Latvijas galvaspilsēta un Baltija kopumā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) lidsabiedrībai līdz šim nav bijusi ierasto galamērķu sarakstā. 

Tomēr viņi vēlas riskēt, jo saskata lidojumos uz Latviju biznesa perspektīvu – īpaši biznesa klases pasažieriem un īpaši vasarā, kad Tuvajos Austrumos klimats kļuvis pārāk karsts. Tā pirmā reisa sagaidīšanas dienā Rīgā izteicās "Flydubai" Komerciālo operāciju un e-komercijas nodaļas vecākais viceprezidents Džeihuns Efendi.

Savukārt "RIX" Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa informēja, ka pagājušajā gadā no Rīgas uz Dubaiju lidojuši 54 000 pasažieru ar Latvijas nacionālo aviokompāniju "Air Baltic". Tostarp 21% no šiem pasažieriem bijuši transfēra pasažieri, kuri bija ieradušies Rīgā no citiem galamērķiem, lai nokļūtu Dubaijā, bet 40% pasažieru izmantojuši Dubaiju kā transfēra lidostu. Rīgas lidostas vadītāja izteica pamatotas cerības, ka "Flydubai" palielinās savienojumu iespējas un līdz ar to arī pasažieru plūsmu no Rīgas, jo no Dubaijas tālāk būs iespējams nokļūt arī uz Āfrikas, Āzijas un Tuvo Austrumu valstīm, kā arī citiem galamērķiem. Iepriekš bija ziņots, ka "Flydubai" tiešos lidojumus starp Dubaiju un Rīgu vēlas uzsākt jau no 2024. gada augusta. Tomēr plānus nācies atlikt vairāk par gadu saistībā ar jauno lidmašīnu piegāžu kavēšanos.

