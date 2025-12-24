Latvijas lielo pelēko zirņu audzētāju nav daudz – tos var saskaitīt uz divu roku pirkstiem. Tādēļ šis pākšaugs daļēji ir kļuvis par ekskluzīvu nišas produktu.  

Zemnieku saimniecība "Zutiņi" ir viena no piecām saimniecībām Latvijā, kas audzē Eiropas Savienības (ES) tradicionāli aizsargāto produktu sarakstā iekļautās, Priekuļos selekcionētās šķirnes 'Retrija' lielos pelēkos zirņus. Taču "Zutiņu" vizītkarte ir "Lielie Ziemassvētku zirņi", kurus ģimene ir pārmantojusi no paaudzes paaudzē. "Mēs ļoti piestrādājam pie šo zirņu popularitātes veicināšanas. Cenšamies savu, audzētāju, lepnumu par tiem nodot arī ēdājiem," teic viena no "Zutiņu" saimniecēm Rūta Beirote. Viņa gan ir novērojusi, ka latvieši pelēkos zirņus, kas simbolizē auglību, dzīvību un raitu lietu ritumu, tā kārtīgi ēd un svētku galdā liek tikai reizi gadā – Ziemassvētkos, jo ar šo tradīciju ir saistīti arī vairāki ticējumi, proti, ja Ziemassvētkos ēd daudz zirņu, tad būšot daudz naudas.

Kopj sentēvu tradīcijas

Z/s "Zutiņi" ir neliela ģimenes saimniecība Krimuldas novadā, kurā saimnieko Inese un Agris Meļķi, kā arī viņu bērni Santa, Rūta un Mārtiņš. Šajā saimniecībā godā tiek turētas sentēvu tradīcijas un vairākās paaudzēs kopts dzimtas mantojums. Saimniecības vēsture aizsākusies 19. gadsimtā, kad no Bīriņu muižas zemes atdalīti teju 21 hektārs zemes un ierādīts Meļķu ģimenes priekštecim – Edvardam Augustam Beirotam – par nopelniem Pirmajā pasaules karā. Edvards tur uzcēlis "Lejnieku" mājas un izveidojis ģimeni. Latvijai atgūstot neatkarību, zeme atgriezta jau nākamajai paaudzei – Jutai Beirotei un viņas dzīvesbiedram Albertam Eglītim.

