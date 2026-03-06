"Visu mūžu esmu cītīgi strādājis". Saruna ar komponistu, mūzikas zinātnieku Georgu Pelēci

6. martā uz Vidzemes koncertzāles "Cēsis" skatuves balvu par mūža ieguldījumu mūzikā saņems ērģelniece un pedagoģe Larisa Bulava un komponists, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas emeritētais profesors un viens no autoritatīvākajiem mūzikas zinātniekiem Latvijā Georgs Pelēcis.
Georga Pelēča apjomīgajā devumā ir gan kamermūzikas pērles, gan vokālsimfoniski opusi, arī kormūzikas piemēri un simfoniskas partitūras, vokālā kamermūzika un ar baletžanru asociējami skatuves darbi. Tematiski savukārt iezīmējas trīs būtiski virzieni. Viens saistāms ar reliģijā un garīgumā sakņotiem darbiem, ko pārstāv vairāku psalmu ietērpums skaņās, "Mesa" un "Requiem Latviense", "Svētīgi garā nabagie" un "Pareizticīgo Lieldienu akāfists", "Magnificat" un "Te Deum" un virkne citu opusu. Otrs saistāms ar dabas skaistuma vērojumiem – līdztekus katram gadalaikam veltītai mūzikai jo īpaši izceļas komponista interese par ziedu tematiku – blakus "Plaukstošajam jasmīnam" ir "Pieneņu lauks", "Kreimeņu vīraks" un "Ceriņu dārzi", "Rododendru liesma" un "Papardes zieds"... Un trešais savukārt raksturojams kā iedziļināšanās cilvēka iekšējā pasaulē, ko apliecina "Tikšanās un šķiršanās" vai "Vientulība", "Nojausma" vai "Gaidas".
Georga Pelēča mūzika skanējusi arī tālu pasaulē – Dienvidkorejā un Amerikas Savienotajās Valstīs, Londonas Karaliskajā Alberta zālē un Lokenhauzas festivālā Austrijā. Meistara darbus atskaņo profesionāli mākslinieki un amatierkolektīvi visā pasaulē, un kā īpaša radoša savienība izceļama Georga Pelēča ilggadējā sadarbība ar Gidonu Krēmeru un "Kremerata Baltica".
Pētniecībā Georga Pelēča devumu apliecina vairāk nekā trijos desmitos skaitāmi zinātniskie darbi un dalība vairākās starptautiskās konferencēs Rīgā, Maskavā un Romā. Tam pieskaitāmas arī divas disertācijas – 1981. gadā izstrādātā par Johannesa Okehema mūzikas formveidi un Nīderlandes polifoniskās skolas tradīcijām, kā arī zinātniskais pētījums par Palestrīnas polifonijas principiem un vokālās daudzbalsības laikmeta tradīcijām, kas 1994. gadā novērtēts pat ar Goda medaļu Romas Starptautiskajā Palestrīnas centrā.
Tieši ar polifonijas kursu gadu desmitiem saistījās arī Georga Pelēča pedagoģiskā misija Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā – par profesoru viņš tika ievēlēts 1990. gadā, savukārt par šīs augstskolas mācībspēku kļuva 1970. gadā. Pats savu meistarību Georgs Pelēcis kaldinājis Pētera Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijā, kur 1970. gadā absolvējis Arama Hačaturjana kompozīcijas klasi un 1977. gadā – mūzikas teorijas aspirantūru pie Vladimira Protopopova.
Meistar, sakiet, lūdzu, kādēļ vērts mūžu aizvadīt mūzikā?
G. Pelēcis: Mūzika ir tas skaistākais dzīvē. Esmu laimīgs, ka viss mūžs veltīts šai mākslai. Ko esmu sasniedzis, nezinu, katrā ziņā zinu tikai to, ka esmu cītīgi strādājis visu mūžu. Atšķirībā no citiem mākslas veidiem mūzika ir Dieva dāvana. Glezniecība, piemēram, ir salīdzināma ar dabu, literatūra balstās vārdā, bet mūzika dabā neeksistē. Putnu čivināšana vai vēja šalkas ir vien tikai akustika. Bet mūzika ir Dieva dāvana. Tagad ir lielu sakausējumu laiks, kad gandrīz nekas nepastāv tīrā veidā, viss ir sintēzē, bet es joprojām esmu tajā polā, kur mūzika balstās skaņkārtā, šajā neapšaubāmajā skaņu hierarhijā.
Esmu no tiem komponistiem, kurā nemitīgi it kā pulsē mūzikas plūdums, kas vai nu jāieslēdz, vai jāizslēdz, jālūko, ir vai nav vērts pierakstīt. Tās intonācijas brīžiem nedod mieru pat visnepiemērotākajā brīdī. Visu laiku jāļaujas plūdumam un jāpieraksta, jāanalizē. Tāpat kā makšķernieks stundām sēž, kamēr kas uzķeras. Arī komponistam mūzikā ir savs loms, kas atkarīgs no pacietības un darba.
Vienmēr gribējies pavaicāt, kā tapa cikls "Muzikālie ziediņi", kur kompozīcijas veltītas ceriņiem un papardēm, kreimenēm un pienenēm…
Man pašam šis ziediem veltītais krājums arī ir viens no mīļākajiem. Varbūt tajā ienācis kaut kas no mežiem un ūdeņiem, dārza un lauka ziediem, kas tik netverami skaisti un smaržo Salacgrīvā, kur manas lauku mājas.