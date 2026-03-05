Vietējos saliedē cīņa par skolu

Vairāku pašvaldību domes februāra beigās lēma par skolu slēgšanu vai reorganizāciju no šā gada 1. septembra, kad pilnībā būs jāpāriet uz jauno izglītības iestāžu finansēšanas modeli "Programma skolā". Ķekavas novada deputātu lēmums Baldones sākumskolu pievienot Baldones vidusskolai izraisījis sevišķi lielus protestus.
Baldones sākumskola, kurā no 1. līdz 6. klasei mācās 83 bērni, atbilst Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteiktajiem kritērijiem. Ja pašvaldība vēlas saglabāt izglītības iestādi, kas tiem neatbilst, tad tai no sava budžeta ir jānodrošina līdzfinansējums. Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu algām pilnā apmērā ir nodrošinātas tām pašvaldībām, kurās ir sakārtots skolu tīkls. Tādas ir tikai desmit pašvaldības, un starp tām ir arī Ķekavas novads, intervijā Latvijas Radio raidījumā "Ģimenes studija" nedēļas sākumā apstiprināja IZM Vispārējās izglītības departamenta direktors Rūdolfs Kalvāns. Baldones sākumskolas likvidēšana ir nevis uzspiesta nepieciešamība, bet gan domes lēmums. No šā gada 1. septembra ministrija ieviesīs jauno izglītības iestāžu finansēšanas modeli "Programma skolā", nosakot pedagogu darba samaksas finansēšanas kritērijus. Viens no kritērijiem ir skolēnu skaits klašu grupās, kas būs pārbaudījums vairākām lauku skolām, vērtējot demogrāfiskās situācijas prognozes ilgtermiņā.
Uz tām domes sēdē 26. februārī atsaucās arī Ķekavas novada priekšsēdētāja Viktorija Baire ("Jaunā Vienotība"), kura atzina, ka, iespējams, šis būs viens no sāpīgākajiem un nepopulārākajiem šā sasaukuma domes lēmumiem. "Taču ir lietas, no kurām mēs nevaram noslēpties un kuras nevaram ignorēt. Tās ir demogrāfijas tendences, kas parāda, ka bērnu skaits samazinās. (..) Laba pašvaldība rīkojas nevis tad, kad ir ļoti slikti, bet tad, kad zina – būs ļoti slikti. Un to mēs ļoti labi redzam, ka tā būs," uzskata V. Baire.