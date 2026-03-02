Videonovērošana vairs nav tikai banku, lielveikalu vai valsts iestāžu privilēģija. Tā arvien plašāk ienāk mūsu ikdienā – daudzdzīvokļu namu kāpņu telpās, privātmāju pagalmos, garāžās un pat lauku īpašumos. 

Tehnoloģiju attīstība un samērā nelielās izmaksas ir padarījušas attālinātu videonovērošanu par ikvienam sasniedzamu drošības instrumentu: ar viedtālruņa palīdzību iespējams reāllaikā pārraudzīt īpašumu, saņemt paziņojumus par kustību, kā arī ierakstīt notikumus.

Šāda attālināta īpašuma pieskatīšana dod drošības sajūtu. Tai ir arī preventīvs efekts un iespēja iegūt pierādījumus strīdu vai noziedzīgu nodarījumu gadījumā. Tomēr līdz ar tehniskajām iespējām pieaug arī juridiskā atbildība. Videonovērošana nav tikai tehnisks risinājums – tā ir personas datu apstrāde, uz kuru attiecas konkrēti normatīvie akti un ierobežojumi. Nepārdomāti uzstādīta kamera var radīt konfliktu ar kaimiņiem vai pat novest pie administratīvas atbildības. Tādēļ, pirms izvēlēties novērošanas sistēmu un tās izvietojumu, būtiski ir izprast normatīvā regulējuma prasības un sabalansēt savas drošības intereses ar citu personu tiesībām uz privātumu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē