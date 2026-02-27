Konkurences padome (KP) konstatējusi aizliegtas vienošanās pazīmes starp diviem lielākajiem pārtikas mazumtirdzniecības uzņēmumiem, informēja KP.
Iestādē skaidro, ka ceturtdien, 26. februārī, pārkāpuma izpētes lietas ietvaros, pamatojoties uz tiesneša lēmumu un sadarbojoties ar Valsts policiju un citām tiesībsargājošajām institūcijām, pie diviem pārtikas mazumtirdzniecības nozares tirgus dalībniekiem tika veiktas Konkurences likumā paredzētās procesuālās darbības.
KP norāda, ka ir saskatītas aizliegtas vienošanās pazīmes starp abiem uzņēmumiem, kuri, iespējams, nav rīkojušies neatkarīgi un varētu būt savstarpēji saskaņojuši preču cenas. Šāda rīcība var negatīvi ietekmēt patērētājus un varētu būt pretrunā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantā noteikto vienošanās aizliegumu.
Horizontālas aizliegtas vienošanās jeb karteļi tiek uzskatīti par vieniem no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem. Par šādu pārkāpumu uzņēmumiem var piemērot naudas sodu līdz 10% no to pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma pasaulē katram.
KP uzsver, ka pārkāpuma fakts tiks konstatēts tikai pēc lietas pilnīgas izpētes, apkopojot un izvērtējot visus pierādījumus un uzklausot iesaistītos tirgus dalībniekus. Iestāde aicina piegādātājus un citas personas sniegt informāciju, kas varētu būt noderīga izmeklēšanā, garantējot anonimitāti.
Tāpat uzņēmumiem, kuri, iespējams, iesaistījušies pārkāpumā, tiek atgādināts par Iecietības programmas iespējām, kas ļauj pretendēt uz būtisku naudas soda samazinājumu.
KP šobrīd plašāku informāciju, tostarp par konkrētajiem uzņēmumiem, nesniedz, jo tā ir ierobežotas pieejamības informācija un tās publiskošana varētu traucēt izmeklēšanai.
Procesuālās darbības ceturtdien veiktas arī SIA "Maxima Latvija". Lielākie pārtikas mazumtirgotāji Latvijā ir SIA "Rimi Latvia", kuras apgrozījums 2024. gadā bija 1,126 miljardi eiro, un "Maxima Latvija", kuras apgrozījums sasniedza 1,102 miljardus eiro.
"Rimi Latvia" pērn palielināja apgrozījumu par 4,6% līdz 1,126 miljardiem eiro, bet peļņa pieauga par 31% un sasniedza 38,115 miljonus eiro. Uzņēmums reģistrēts 1992. gada janvārī, tā pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro, un tas pieder Zviedrijas "Rimi Baltic", kas savukārt ir Dānijas "Salling Group" īpašumā.
Savukārt "Maxima Latvija" 2024. gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet peļņa saruka par 10,2% līdz 50,775 miljoniem eiro. Uzņēmums dibināts 2000. gada novembrī, tā pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" pieder Lietuvā reģistrētajiem uzņēmumiem "Maxima grupe" un "Maxima LT", kas ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā biznesa grupā "Vilniaus prekyba".
