Latvijas Ornitoloģijas biedrība par 2026. gada putnu izvēlējusies apodziņu (Glaucidium passerinum), lai pievērstu uzmanību vecu mežu nozīmei mūsu ekosistēmā, jo tas ir dobumperētājs un līdz ar vecu, dobumainu koku izciršanu zaudē savu dabisko dzīvotni.
Eiropā kopumā apodziņu populācija ir stabila, un daudzās valstīs šo putnu skaits pat palielinās, taču Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) norāda, ka viņu īstenotais plēsīgo putnu monitorings Latvijā liecina par apodziņu skaita būtisku samazināšanos par četrdesmit pieciem procentiem pēdējo divdesmit gadu laikā, un šobrīd pie mums varētu būt aptuveni pieci tūkstoši apodziņu pāru. Tādēļ valsts mērogā apodziņš iekļauts apdraudēto sugu sarakstā un ierakstīts Latvijas Sarkanajā grāmatā.
Eiropā apodziņš sastopams visās Skandināvijas un Baltijas valstīs, Centrāleiropas kalnu rajonos, Krievijas ziemeļrietumos, Sibīrijas taigā līdz pat Tālajiem Austrumiem, Sahalīnai un Ķīnas ziemeļaustrumiem. Izplatības galējā dienvidu robeža ir Polijas ziemeļi un Baltkrievija.
Veciem mežiem jābūt
"Mežsaimniecības nozarē valda uzskats, ka laikus nenocirsts mežs rada zaudējumus tautsaimniecībai, taču nav pareizi visu pārvērst tikai naudā, jo veci meži ir ļoti nozīmīgi dabas daudzveidībai un apodziņš ir viena no tām putnu sugām, kurām šādi meži ir vislabākā dzīvotne," uzsver LOB valdes priekšsēdētājs, bioloģijas zinātņu doktors Viesturs Ķerus.