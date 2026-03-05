Šķīdoņa dēļ Latvijā 204 grants autoceļu posmos ir ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz desmit tonnām.
Tostarp visvairāk nestspēju zaudējušo posmu patlaban ir Zemgalē – 86. Vidzemē ierobežojumi ieviesti 56 posmos, Kurzemē – 25, Rīgas reģionā –19, bet Latgalē – 18.
Uzņēmumā "Latvijas valsts ceļi" ("LVC") norāda, ka meteorologi turpmākajās dienās prognozē gaisa temperatūras paaugstināšanos, līdz ar to šķīdoņa skarto grants autoceļu posmu skaits un ierobežojumu apmērs pieaugs. Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus, informē "LVC".
Vienlaikus kompānijā atgādina, ka grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis.
