Ēriha Kestnera romāna "Mazais cilvēks" jaunais iestudējums gan izklaidē, gan piedāvā tik retu iespēju mazajiem skatītājiem atpazīt pozitīvu, darbīgu un atdarināšanas cienīgu varoni.
Jaunais "Mazā cilvēka" iestudējums, kas līdzinās ceļojoša cirka košam uzvedumam ar krāšņiem priekšnesumiem, piedzīvojis pirmizrādi šā gada 18. janvārī Valmieras teātrī un aicina ģimenes savā skatītāju pulkā. Pēc Ērika Kestnera romāna motīviem veidotā izrāde apliecina gadu desmitos nepārejošo vācu rakstnieka darbu klātesamību bērnu teātru repertuāros. Viens no skaidrojumiem ir labsirdības pilnais autora skatiens, caur kuru uzlūkotie sadzīves notikumi savijas aizraujošos sižetos un ļauj tos izvērst skatuviskās pasakās.
Kaut arī "Mazā cilvēka" stāsts par savādā Pihelšteinas ciemata iedzīvotāju, proti, nieka piecus centimetrus garo zēnu Maksīti, nav tik reālistisks kā "Emīls un Berlīnes zēni", "Divas Lotiņas", "Punktiņa un Antons", tas ir ne mazāk iedvesmojošs teātrim. To radoši pārstrādājuši un iestudējuši režisori Mārtiņš Eihe (Liepājas teātrī, 2009) un Ģirts Šolis (Liepājas Leļļu teātrī, 2021). Savukārt jaunā interpretācija Valmieras teātra lielajā zālē izceļas ar vērienu, ar kādu režisora Toma Treiņa, dramaturģes Justīnes Kļavas un scenogrāfa Kristapa Kramiņa kopīgā fantāzija pārceļ notikumus cirka pasaules iespējami neiespējamo brīnumu pasaulē. Tā vien šķiet, ka aktieri apguvuši klaunādi, žonglēšanu un citus cirka žanrus, lai skatuves darbības notikumus ietērptu spilgtā formā.
Starp stilu un ticamību
Raibo notikumu virkne sākas ar miniauto braucienu no zāles uz skatuvi, kam seko negaidīta divu trokšņojošu apmeklētāju klaunāde starp skatītāju rindām. Tie izrādās Doktors Hronbolstels un Skangala kungs, kuri mazliet vēlāk piedalās Jokusa fon Pokusa un Maksīša uzstāšanās reizē un tiek, pašiem nemanot, apzagti. Iedibinātais "priekšnesums priekšnesumā" princips kļūst par atslēgu arī visām turpmākajām ainām, izaicinot auditoriju atminēt – vai notikumus uztvert kā teātri vai ļauties piedāvātiem spēles noteikumiem kā patiesībai. Izrādē aktieri rāda arī burvju trikus, atdzīvinot savās rokās nonākušos priekšmetus un liekot tos ieraudzīt neparastā gaismā.
Arī Justīnes Kļavas dramatizējums ievēro cirka estētikas atslēgu, mērķtiecīgi atsakoties no romāna vēstījuma secības un būvējot sižetu spilgtās īsās epizodēs. Tā, piemēram, skaidrojošais Maksīša izcelsmes stāsts grāmatas sākumā izrādē ir pārcelts uz vidu un tiek vairāk izspēlēts nekā izstāstīts. Scenogrāfs Kristaps Kramiņš lieliski rotaļājas ar mērogiem – liels un mazs. Tā, piemēram, epizodē ar zēnu Jēkabu, kura telefons izrādās būtisks sižeta atrisinājumam, tas veidots kā izteiksmīgs milzu objekts – lelle, pie kuras lielā telefona var sazināties galvenais varonis Maksītis. Kopumā ilustratīvajā interesantajā vidē izceļas spilgti atsevišķi elementi uz kontrastējoša tumša fona. Arī mākslinieces Martas Treines piedāvātie aktieru kostīmi spilgtos toņos pasvītro katra personāža īpašo uzdevumu ainas ietvaros.
Gandrīz katrs no aktieru ansambļa izspēlē vairākus kolorītus personāžus, un tā vien šķiet, ka radošajā sacensībā par asprātīgāko cirka elementu pielietojumu katra nākamā aina pārspēj iepriekšējo.
Nevar nepieminēt aktiera Krišjāņa Stroda ar ritmiskiem akcentiem mērķtiecīgi izstrādāto "Stilkes" cirka direktora Brauzevetera lomu. Īpašu, atsvešināti robotizētu spēles stilu vairākās epizodēs ietver Manekens Zigmunds Kociņš, ko komiski ironiskā veidā atveido aktieris Tomass Ralfs Ābolkalns. Arī Ieva Estere Barkāne izceļas, ar vienlīdz neatvairāmu temperamentu iemiesojot gan Rozi Marcipāni, gan ēdnīcas saimnieci, arī Hinkeldejas kaķi un zirgu Nero.
Dinamiskajā skatuves versijā mākslinieces Lindas Mīļās kustību horeogrāfija pamatoti atļaujas būt daudzveidīga, aktieriem izpildot akrobātiskus trikus un groteskus deju soļus. Oriģināla ir ēnu teātra stilistikā izspēlētā Maksīša sapņu aina, kas mazliet atgādina pārvērtības no grāmatas "Alise Brīnumzemē" vai kaut ko pavisam abstraktu, un tādējādi pazaudē saikni ar centrālo tēlu – Maksīti.
Lielais vai mazais cilvēks
Iespēja skatītājiem redzēt galveno varoni pilnā augumā no tehniskās puses risina citkārt āķīgo uzdevumu – kā uz skatuves parādīt tik aktīvi darbīgu un tik nesamērojami mazu personāžu. No saturiskās puses, tēls pilnā augumā uzsver zēna spēju patstāvīgi un pilnvērtīgi rīkoties, tuvinot Maksīti citiem Kestnera grāmatu varoņiem – darbīgajam Berlīnes Emīlam, neatlaidīgajai Punktiņai, uzņēmīgajām dvīnēm Luīzei un Lotei –, kuri vēlas un spēj risināt reālas problēmas. Maksīša lomas atveidotājs Kārlis Dzintars Zahovskis spēlē pašapzinīgi lepnu zēnu, kurš ne tikai tiek vaļā no nolaupītājiem un pat noorganizē viņu apcietināšanu, bet arī pieņem nozīmīgu lēmumu palikt kopā ar aizbildni profesoru Jokusu fon Pokusu. Maksīša neatlaidība sekot savam sapnim un kļūt par cirka mākslinieku līdzīgi vecākiem, kuri traģiski gājuši bojā, padara zēnu arī mazliet vientuļu. Taču mazais pihelšteinietis nav pelnījis īpašu attieksmi savu vajadzību kompensācijai, drīzāk Maksīša tēls līdzinās augumā neizaugušam lielajam, kura pilnvērtības atzīšana ir pieaugušo rokās.
Jaunais iestudējums gan izklaidē, gan piedāvā tik retu iespēju mazajiem skatītājiem atpazīt pozitīvu, darbīgu un atdarināšanas cienīgu varoni.
Uzziņa
Ērihs Kestners, "Mazais cilvēks", izrāde Valmieras Drāmas teātrī
- Režisors Toms Treinis, skatuves versijas dramaturģe Justīne Kļava, scenogrāfs Kristaps Kramiņš, kostīmumāksliniece Marta Treine, gaismumākslinieks Oskars Pauliņš, kustībumāksliniece Linda Mīļā, komponists Ernests Mediņš.
- Lomās: Kārlis Dzintars Zahovskis, Tomass Ralfs Ābolkalns, Aigars Apinis, Ieva Estere Barkāne, Rūdis Bīviņš, Gerda Embure, Eduards Johansons, Kristaps Kristers Ozols, Klinta Reinholde, Krišjānis Strods.
- Nākamās izrādes: 5., 6 martā.
Guna: "Izrāde bija patiesi lieliska un atstāja ļoti pozitīvas emocijas visiem mūsu klases skolēniem un skolotājiem. Tā bija krāšņa un vizuāli pievilcīga – spilgti kostīmi, saistošas dekorācijas un pārdomāts apgaismojums radīja īstu svētku sajūtu. Izrāde bija dinamiska, notikumi mainījās strauji un noturēja mazo skatītāju uzmanību no sākuma līdz beigām. Īpaši patika jautrais noskaņojums un aktieru enerģija, kas aizrāva gan bērnus, gan pieaugušos."
Baiba: "Izrāde ir koša, gaumīga, asprātīga un pārdomāta līdz pat sīkākajām detaļām. Kvalitatīvs aktieru spēlējums, baudāma scenogrāfija un interesants, dinamisks sižets. Uz izrādi devos kopā ar savu meitu, kura mācās 6. klasē. Man bija svarīgi redzēt, kā izrādi uztvers 12 gadus vecs bērns, kurš ikdienā ir drīzāk dumpinieks nekā rātns skatītājs. Viņas reakcija mani ļoti iepriecināja: viņa smējās, aktīvi sekoja līdzi notikumiem, uzdeva jautājumus un pēc izrādes teica, ka tā esot bijusi ļoti laba."
