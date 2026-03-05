Ceturtdien, 12. martā, no plkst. 13 līdz 15 Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas A1 korpusa vestibilā notiks Glaukomas nedēļai veltīts informatīvs pasākums.
No 10. līdz 16. martam visā pasaulē, tostarp arī Latvijā, tiek atzīmēta Pasaules glaukomas nedēļa. Tās mērķis ir runāt par mūsdienīgām glaukomas ārstēšanas iespējām un atgādināt, cik būtiska loma savlaicīgā slimības atklāšanā ir regulārām acu veselības pārbaudēm. Glaukomas nedēļas ietvaros Stradiņa slimnīcas Oftalmoloģijas klīnika aicina iedzīvotājus uz Glaukomas dienas pasākumu, kur ikvienam interesentam būs iespēja uzzināt vairāk par glaukomas simptomiem, diagnostikas un ārstēšanas iespējām, kā arī veikt bezmaksas redzes un acu spiediena pārbaudes.
Pasākuma laikā par glaukomu sīkāk pastāstīs lektori – Latvijas Acu ārstu asociācijas priekšsēdētājs Juris Vanags, oftalmologs Artūrs Zemītis un Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja, profesore Guna Laganovska.
"Glaukoma ir viltīga slimība. Pirmie simptomi parādās tikai tad, kad puse nervu šķiedru gājušas bojā. Glaukoma ir biežākais neatgriezeniska akluma cēlonis, tomēr tā varētu nebūt, ja vien mēs atbildīgāk izturētos pret savu acu veselību," norāda profesore Guna Laganovska.
Glaukoma ir hroniska progresējoša acu slimība, kuru, savlaicīgi neārstējot, rodas neatgriezenisks aklums. Šai slimībai raksturīgs paaugstināts intraokulārais acu spiediens, redzes lauka defekti, redzes nerva atrofiskas izmaiņas. Glaukoma parasti piezogas nemanot, taču daudzi slimnieki jau slimības sākotnējās stadijās sūdzas par redzes miglošanos, diskomforta sajūtu acī, redzes pasliktināšanos, redzes lauka defektiem.
Līdz 60 gadu vecumam acu ārsts būtu jāapmeklē reizi divos gados, pēc 60 gadu vecuma – katru gadu, bet pēc 80 gadu vecuma – divas reizes gadā. Lai laikus konstatētu glaukomu, jāmēra acu spiediens, jānosaka redzes lauks un redzes nerva šķiedru slāņa blīvums ar OCT metodi
