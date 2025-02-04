"Lielās skumjās pieņemam ziņu, ka mūžībā devies Romāns Korovins, nozīmīga un unikāla personība Latvijas laikmetīgajā mākslā," atvadu vārdos māksliniekam raksta mākslas zinātniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Latvijas tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja Arta Vārpa.
"Liels bārdains vīrs, kurš parasti nēsā džinsus, rūtainu kreklu vai jaku ar kapuci. Viņam patīk roks, elektrisko ģitāru skanējums, un viņš zina, kas ir montāža," par Romānu Korovinu portālā "Artteritory" rakstījis Latvijas krievu dzejnieks Sergejs Timofejevs. "1997. gadā viņš pabeidza Latvijas Mākslas akadēmijas grafikas nodaļu, tomēr kļuva par gleznotāju abstraktā ekspresionisma garā. Taču likumsakarīgas apstākļu sakritības rezultātā pelnīt iztiku sāka kā reklāmas un mūzikas klipu režisors. Pēc tam, pēc trim gadiem, viņš aizbrauca uz Ņujorku, kur strādāja par menedžeri vienā no dīvainākajām galerijām, kas tolaik darbojās pilsētā. Atgriezies Latvijā, viņš no jauna pievērsās reklāmai, paralēli nepamezdams nodarbošanos ar glezniecību."
"Pavisam nesen, 2025. gada maijā, priecājāmies un svinējām mākslinieka radošo sniegumu – Romāns Korovins kļuva par "Purvīša balvas 2025" laureātu. Purvīša balvai mākslinieks bijis nominēts vairākkārt, līdz starptautiskā žūrija viņa personālizstādi "Nomirsim kopā" (Rotko muzejs Daugavpilī, kuratore – Iliana Veinberga) atzina par saskaņotu, pārliecinošu un dziļi rezonējošu notikumu, kas pelna šo augsto apbalvojumu," teic Arta Vārpa.
Purvīša balvas žūrija šo ekspozīciju raksturoja kā "saskaņotu, pārliecinošu un dziļi rezonējošu – izstādi, kurā līdzās pastāv humors, prieks un skumjas. Tā ar pārsteidzošu skaidrību izvirza būtisko jautājumu: ko nozīmē būt laikmetīgam šodien?".
"Katram ir "flešbeks" (no angļu val. "flashback" – atmiņas, skats pagātnē) par savu dzīvi, bet tas nedaudz atšķiras, tāpēc es strādāju ar diptiha formātu, kur divi darbi ir it kā līdzīgi, bet atšķiras ar kaut kādu smalkumu," par izstādi "Nomirsim kopā" bija teicis pats mākslinieks. Viņa izstādes centrā bija iedomāts pāris, kas mūžu nodzīvojuši kopā un kopā arī nomiruši, atstājot skatītājiem atšķirīgas atmiņas par kopā piedzīvoto. Arta Vārpa stāsta, ka Romāns Korovins Latvijas laikmetīgās mākslas ainā ienāca 20. gadsimta 90. gados kā personība, kas nelīdzinājās nevienam citam. Pēc Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolas absolvēšanas 1991. gadā viņš studijas turpināja Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļā, kur ieguva maģistra grādu (1997). "Viņa darbi allaž bijuši dzīvi apliecinoši – vienlaikus sadzīviski un garīgi, ļoti vienkārši un tonāli izsmalcināti, humora un dziļas nopietnības caurstrāvoti. Māksliniekam raksturīgais nelielais darbu formāts – nereti diptihi – vienmēr ietver norisi, šķietami triviālajā un sadzīviskajā iekodējot būtiskus procesus un pieredzes. Korovina darbus raksturo gleznieciska niansētība un smalks vērīgums pret pasauli, kurā dzīvojam." "Ir aprāvies talantīgas un autentiskas personības mūžs. Varam būt pateicīgi, ka Korovina dzīve bija radoši piepildīta un esam varējuši ar to mijiedarboties. Ar siltumu atceramies arī viņa personālizstādi "Meistara Vu un Meistara Lī satori" "Arsenāla" Radošajā darbnīcā 2018. gadā. Korovins mākslā prata vēstīt nozīmīgus stāstus, bez liekvārdības un dziļi patiesi."
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mākslinieka Romāna Korovina tuviniekiem, draugiem un viņa daiļrades cienītājiem.
