Labākā spēlfilmas režisora Oskara Rupenheita "Tumšzilais evaņģēlijs" – Labākā filma, un Dzintara Dreiberga "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" – Gada pilnmetrāžas spēlfilma. Agnese Budovska – Labākā aktrise galvenajā lomā un Raitis Stūrmanis – Labākais aktieris galvenajā lomā.
Svētdien, 1. martā, Rīgas Kongresu namā norisinājās Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" apbalvošanas ceremonija, kurā tika pasniegtas 25 balvas, trīs īpašās balvas un balva par mūža ieguldījumu. To saņēma Uldis Jānis Veispals, izcils kaskadieris un nozares celmlauzis, kura vairāk nekā piecu gadu desmitu ilgā profesionālā darbība būtiski ietekmējusi Latvijas kino attīstību. Viņa veikums aizkadrā bieži palicis skatītājiem neredzams, taču tieši viņa drosme, precizitāte un augstākie profesionalitātes standarti ļāvuši uz ekrāna iedzīvināt dinamiskākās un izaicinošākās ainas.
"Uldis Jānis Veispals ir ne tikai "Lielā Kristapa" mūža balvas saņēmējs. Viņš ir profesionālis un cilvēks ar lielo burtu. Cilvēks, kurš dara darbu, kur precizitāte nozīmē drošību, bet humors palīdz saglabāt vieglumu. No jums var mācīties drosmi. Bet var mācīties arī ko vēl svarīgāku – saprast, kad pateikt "stop". Kad risks ir aprēķināts un kad tas vairs nav tā vērts. Paldies par jūsu neizmērojamo ieguldījumu Latvijas kino! Par to, ka aiz katras iespaidīgas ainas ir cilvēks ar mierīgu prātu, stipriem nerviem un sirdi īstajā vietā," teica kultūras ministre Agnese Lāce.
Protams, ceremonijā neiztrūka pārsteigumu – piemēram, ka tik pieticīgi tika novērtēta ar 16 nominācijām apveltītā Signes Birkovas mistiskā drāma "Lotus", tomēr šogad "Lielais Kristaps" papildināts ar divām jaunām nominācijām – "Labākā filma" un "Labākā īsfilma".
"Lielā Kristapa 2025" "LSM.lv" skatītāju balvu saņēma Dzintara Dreiberga spēlfilma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Uzziņa
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" laureāti
- Labākā filma: "Tumšzilais evaņģēlijs", rež. Oskars Rupenheits, prod. Sintija Andersone, "KEF Studija", kopprod. Roberts Vinovskis, "Vino Films", kopprod. Antra Cilinska, "Jura Podnieka studija".
- Labākā pilnmetrāžas spēlfilma: "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", rež. Dzintars Dreibergs, prod. Dzintars Dreibergs, Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga, Inga Praņevska, Ilona Bičevska, "Kultfilma".
- Labākā īsmetrāžas filma: "Žļurga", rež. Aivars Šaicāns, Jēkabs Okonovs, prod. Elza Siliņa, Daiga Livčāne, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. "Pilna".
- Jura Podnieka vārdā dēvētā balva "Labākā pilnmetrāžas dokumentālā filma", atbalsta "Hannu Pro": "Visi putni skaisti dzied", rež. Krista Burāne, prod. Ilze Celmiņa, Paula Jansone, "VFS Films".
- Labākā daudzsēriju filma: "Kolektīvs" (2. sezona), rež. Juris Kursietis, Rūdolfs Gediņš, Ance Strazda, Artūrs Zeps, Roberts Kuļenko, Jānis Ābele, prod. Māris Lagzdiņš, Lelde Troska, "fon Films", kopprod. "Latvijas Mobilais telefons".
- Labākā mazākuma kopražojuma filma: "Solomamma", rež. Janicke Askevold, prod. Gary Cranner, Rebekka Rognøy, Magnus Nygaard Albertsen, Magne Lyngner, "Bacon Pictures Oslo" (Norvēģija), kopprod. Inese Boka-Grūbe, Gints Grūbe, "Mistrus Media" (Latvija), kopprod. Viktorija Rimkute, Gabija Siurbyte, "Dansu Films" (Lietuva), kopprod. Jani Pösö, "It's Alive Films" (Somija).
- Labākā debijas filma: "Jātnieka balss", rež. Iveta Auniņa, prod. Sandijs Semjonovs, Iveta Auniņa, Nora Luīze Semjonova, "SKUBA films".
- Labākā studentu filma: "Manas pirmās bēres", rež. Līva Klepere, prod. Grēta Grebže, Elza Siliņa, LKA Nacionālā filmu skola, kopprod. Antra Gaile, Līga Gaisa, "Air Productions".
- Labākais scenārists/-e: Ivo Briedis, Raitis Ābele, Lauris Ābele, Harijs Grundmanis ("Dieva suns").
- Labākais spēlfilmas režisors/-e: Oskars Rupenheits ("Tumšzilais evaņģēlijs").
- Labākais spēlfilmas operators/-e: Mārtiņš Jurevics ("Lotus").
- Labākā aktrise galvenajā lomā: Agnese Budovska ("Tīklā. TTT leģendas dzimšana").
- Labākais aktieris galvenajā lomā: Raitis Stūrmanis ("Tumšzilais evaņģēlijs").
- Labākā aktrise otrā plāna lomā: Leonarda Ķestere ("Nospiedumi").
- Labākais aktieris otrā plāna lomā: Gatis Maliks ("Nospiedumi").
- Labākais mākslinieks/-ce: Toms Jansons ("Tumšzilais evaņģēlijs").
- Labākais dokumentālās filmas režisors/-e: Elizabete Gricmane, Ramune Rakauskaite ("Mākslas darbi rodas mokās").
- Labākais dokumentālās filmas operators/-e: Māris Maskalāns ("Putnubiedēkļi").
- Labākais animācijas filmas režisors/-e: Raitis Ābele, Lauris Ābele ("Dieva suns").
- Labākais animācijas filmas mākslinieks/-ce: Harijs Grundmanis ("Dieva suns").
- Labākais komponists/-e: Pauļus Kilbausks, Vigints Kisevičs ("Putnubiedēkļi").
- Labākais skaņu režisors/-e: Aleksandrs Vaicahovskis ("Tīklā. TTT leģendas dzimšana").
- Labākais montāžas režisors/-e: Armands Začs ("Nospiedumi").
Visu "Lielā Kristapa" laureātu sarakstu sk. "lielaiskristaps.lv".
