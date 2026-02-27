Otrdien mūžībā devusies Latvijas tēlniece Viktorija Pelše, informēja Latvijas Mākslinieku savienībā.
Pelše bija latviešu mākslas un literatūrzinātnieka Roberta Pelšes (1880–1955) meita. 1951. gadā viņa pabeidza septiņgadīgo skolu Maskavā, bet vēlāk mācījās Rīgā un 1954. gadā absolvēja Rīgas 13. vidusskolu. Paralēli mācībām Pelše apmeklēja bijušās Rīgas Pionieru pils Tēlotājmākslas nodaļas pulciņu.
No 1954. līdz 1959. gadam viņa studēja toreizējā Rīgas Politehniskā institūta Elektroenerģētikas fakultātē, vienlaikus apmeklējot Latvijas Arodbiedrību padomes kultūras nama tēlniecības studiju. 1960. gadā kopā ar vēl 15 studijas dalībniekiem Pelše piedalījās Republikāniskajā tautas mākslas darbu izstādē.
Pēc augstskolas absolvēšanas 1959.–1960. gadā viņa tika norīkota darbā par inženieri-elektriķi Noriļskas kalnu metalurģiskajā kombinātā. 1961. gadā Pelše strādāja par inženieri Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūta "Pilsētprojekts" Automatizācijas nodaļā, bet no 1961. līdz 1962. gadam bija zīmēšanas skolotāja Gaiļa ielas vidusskolā.
1962. gadā viņa uzsāka studijas Latvijas PSR Valsts Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā, kuru 1967. gadā ar izcilu vērtējumu absolvēja ar diplomdarbu "Leopardi". Sākotnēji bija iecerēts diplomdarbs "I. Sudmaļa portrets Liepājā".
Gan studiju laikā, gan pēc to pabeigšanas līdz 1969. gadam Pelše strādāja par pedagoģi Rīgas industriālajā politehnikumā. No 1969. gada viņa kā tēlniece veica pasūtījuma darbus LPSR Mākslas fonda Lietišķās mākslas kombinātā "Māksla".
Šajā periodā tapuši tādi darbi kā ciļņu josla "Jermaks iekaro Sibīriju", skulptūra "Daugava", ciļņu josla "Vasara", augstcilnis "Piens", cilnis "Siers", skulptūra "Cilvēks un kosmoss" jeb "Cilvēks teleradio sakaru laikmetā" un citi. Māksliniece piedalījās daudzās izstādēs, kā arī rīkoja personālizstādes.
Pelše bija Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1972. gada. Viņas darbi glabājas Latvijas Mākslinieku savienības muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, Ludviga muzejā, Tretjakova galerijā, kā arī citos muzejos un privātkolekcijās.
Atvadīšanās no tēlnieces notiks 28. februārī pulksten 15 Rīgas Raiņa kapu kapličā.
