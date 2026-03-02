"Lionpro" ir Latvijas kapitāla ģimenes uzņēmums, kas darbojas vairāk nekā 50 valstīs – Eiropā, Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikā, nodrošinot risinājumus dzīvnieku barības, organiskā mēslojuma un rūpnieciskās ražošanas nozarēs.
"Mēs nekad ar to neesam lielījušies un sēdējuši pašapmierinātībā, rokas klēpī salikuši. Nepārtraukti vēlamies iet tālāk – šobrīd fokusējamies uz biznesa attīstību jaunattīstības valstīs, plānojam vēl plašāk izvērsties Āfrikā, izveidojot loģistikas centru un ražotni Ganā," saka "Lionpro Group" īpašnieks un vadītājs Jānis Kuļikovskis. Pašlaik uzņēmumam pieder dzīvnieku barības sastāvdaļu ražotnes septiņās Āfrikas valstīs.
Veido Latvijas lepnumu
Kuļikovsku ģimenes bizness aizsācies vairāk nekā pirms 30 gadiem – pagājušā gadsimta 90. gadu sākumā, kad to uzsākusi J. Kuļikovska mamma – Līvija Kuļikovska. Šobrīd uzņēmuma vadības groži ir Jāņa un viņa sievas Zanes rokās. "Uzņēmums savos pirmsākumos bija kā tilts starp Skandināviju un bijušajām Padomju Savienības valstīm. Kad es pievienojos, sākās strauja biznesa attīstība ar Tālajiem Austrumiem, Dienvidaustrumāziju, bet tagad ar Āfriku un Latīņameriku.
Šobrīd mēs pamatā orientējamies uz jaunattīstības valstīm, vairākās no tām aktīvi piedalāmies dzīvnieku barības sastāvdaļu ražošanas nozares attīstībā," stāsta J. Kuļikovskis, atzīstot, ka daudzas no šīm valstīm vēl ir ļoti agrīnā attīstības stadijā. Tāpēc tajās uzņēmums ne tikai veido infrastruktūru, kas ļauj piedāvāt produktus par konkurētspējīgām cenām, bet arī ienes zināšanas par to, kā uzlabot dzīvnieku pārtikas pieejamību šajos reģionos. "Gribu izveidot Latvijas lepnumu – veiksmīgu globālu uzņēmumu, kura darbība turpināsies arī nākamajās paaudzēs," saka uzņēmējs.
Lietderīgi izmanto pārpalikumus