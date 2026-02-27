Latvijas īpatnība, kas, iespējams, ir padomju laika mantojums – saimnieki lielākoties nevēlas sniegt informāciju par audzētajām šķirnēm un līdz ar to nemaksā autoratlīdzību selekcionāram.  

2024. gadā no 5000 saimniekiem izsūtītajiem pieprasījumiem Latvijas selekcionāru tiesības pārstāvošā Latvijas Sēklaudzētāju asociācija (LSA) atbildes saņēma vien uz 6,7% jeb – no aptuveni 350 saimniekiem. Salīdzinājumam – Lietuvā autoratlīdzības maksājot no 30% sējumu platību, Zviedrijā no 70%, Dānijā pat no 90%, zina stāstīt LSA. Latvijā sertificētās sēklas lietojuma īpatsvars gan pašlaik nepārsniedz 15 līdz 18 procentus.

Autoratlīdzības bija viens no būtiskajiem jautājumiem, ko akcentēja šonedēļ Ulbrokā notikušais Latvijas Pirmais sēklu kongress. Tas pulcēja aptuveni 150 augkopības nozares selekcionārus, sēklaudzētājus un ekspertus, arī viesus no citām valstīm. Kongresa tēma "Selekcija, tās nozīme jaunu šķirņu veidošanā" Latvijai ir svarīga gan valsts drošības kontekstā, gan selekcijas nozarei, kas vairāku iemeslu dēļ aizvien vairāk zaudē konkurētspēju. Tā ir būtiska arī zemniekiem, graudaugu un pākšaugu audzētājiem, kuru liela daļa dažādu iemeslu dēļ neizvēlas audzēt sertificētu sēklu.

