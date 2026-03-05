1946. gada 5. martā. Pirms 80 gadiem joprojām ietekmīgais un Rietumos cienītais Otrā pasaules kara laika Lielbritānijas premjers Vinstons Čērčils, kurš gan tolaik vairs nebija amatā, Vestminsteras koledžā Fultonā, ASV Misūri štatā teica slaveno runu, kurā paziņoja, ka Staļins "nolaidis dzelzs priekškaru no Štetīnas pie Baltijas jūras līdz Triestai pie Adrijas" un viņpus priekškaram valda tirānija.
Šo mirkli pieņemts uzskatīt par padomju un Rietumu aukstā kara atskaites punktu, kaut principiālas domstarpības par Eiropas un pasaules jauno pēckara iekārtojumu starp PSRS un pārējām antihitleriskās koalīcijas valstīm bija sākušās jau agrāk. Čērčils auditoriju uzrunāja ASV prezidenta Harija Trūmena klātbūtnē un brīdināja par "varas un ideju neierobežotu ekspansiju", ko gatavo un Austrumeiropā jau īsteno Staļina PSRS. Viņš izteicās arī šādi: "Krievi visvairāk jūsmo par spēku, un nav nekā tāda, ko viņi mazāk cienītu kā militāru vājumu. Šī iemesla dēļ mūsu vecā spēku līdzsvara doktrīna ir bez nozīmes. Mēs nevaram paļauties uz neievērojamu spēku pārsvaru, ar to pašu radot vilinājumu pārbaudīt mūsu spēkus." Britu ekspremjera ieskatā, pienācīgu pretsvaru PSRS Eiropā spētu nodrošināt tikai ASV klātbūtne. Fultonas runas galvenais mērķis arī bija "atvērt acis" amerikāņiem. Interesanti, ka padomju ziņu aģentūra TASS Čērčila sacīto sākotnēji atspoguļoja diezgan lielā apjomā, citējot arī Kremli atmaskojošās vietas. Nav brīnums, ka daudziem okupētajā Latvijā, to izlasot, varbūt radās ilūzijas par briestošām pārmaiņām un drīzu "angļu un amerikāņu" atnākšanu.
Desmit dienas vēlāk, 15. martā, Latvijas PSR presē varēja izlasīt arī "Biedra J. V. Staļina interviju ar "Pravdas" korespondentu par Čerčila kunga runu".
Čērčila sacītais par staļiniskās PSRS rīcību Austrumeiropā bija ļoti saniknojis "tautu tēvu".
Viņaprāt, tas viss bijis "apmelojumu elementa maisījums ar rupjības un beztakta elementiem". "Pēc būtības Čerčila kungs tagad stāv kara kurinātāja pozīcijā. (..) Jāatzīmē, ka Čerčila kungs un viņa draugi (domāta ASV) apbrīnojami atgādina šajā ziņā Hitleru un viņa draugus," tā Staļins.
Fultonas runa bija trāpīga un atstāja sekas, tādēļ padomju propaganda par to neaizmirsa un sodījās vēl gadu desmitiem, traktējot Čērčila uzstāšanos kā "aicinājumu uz karu pret Padomju Savienību".
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Latvis", 1926. gada 5. martā
Krematoriju ierīkot lūgusi ugunsapbedīšanas biedrība, jo arī Rīgai esot nepieciešama tāda iestāde tiklab no higiēniskā, tā no saimnieciskā viedokļa. Pilsētas valde principā atzina krematorijas celšanu par ļoti vēlamu. Pat visi pilsētas valdes locekļi izteica gatavību izvēlēties sev šādu apbedīšanas veidu. Ārzemēs krematoriju būvi visvairāk veicinājušas privātas biedrības, kāda arī Rīgā nodibinājusies. Būtu vēlams, kaut arī mūsu ugunsapbedīšanas biedrība mēģinātu pati sagādāt vismaz daļu no nepieciešamiem izdevumiem. Lai noskaidrotu, kādā apmērā pilsētas valde varētu atbalstīt krematorijas būvi, tad uzdeva būvvaldei noskaidrot krematorijas būves un ekspluatācijas izdevumus. Līķu dedzināšana krematorijās iznāk diezgan dārga, bet ņemot vērā lielo platību, kādu pilsētas rajonā ieņem kapsētas, var izrādīties, ka ugunsapbedīšana ir arī saimnieciski izdevīga.
