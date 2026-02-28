Vienīgais veids, kā atklāt paaugstinātu, arī pārāk zemu asinsspiedienu, ir to izmērīt. Laikus to pamanot un kontrolējot, piemēram, ar dzīvesveida izmaiņām vai medikamentiem, iespējams izvairīties no insulta, sirds asinsvadu slimībām un citām nopietnām veselības problēmām. Starp citu, asinsspiediena mērījumi veicami arī bērniem, sākot jau no trīs gadu vecuma.
Jāiegrožo arteriālā hipertensija
Mērot asinsspiedienu, augšējais rādītājs (sistoliskais spiediens) parāda asinsvadu sieniņu pretestības spēku asins plūsmai sirds muskuļa maksimālās saraušanās, bet apakšējais (diastoliskais spiediens) – maksimāla atslābuma brīdī. P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatorās un diagnostikas nodaļas vadītāja, asociētā profesore Iveta Mintāle norāda – kā jauniem, tā veciem cilvēkiem normālam asinsspiedienam jābūt 120/80 mm Hg. Viņa iesaka to mērīt arī bērniem, īpaši tad, ja ir kādi riska faktori, piemēram, liekais svars, aptaukošanās (zināms, ka paaugstināts asinsspiediens skar 2,2–3,5% bērnu) un pusaudžiem, sevišķi tiem, kuri nodarbojas ar sportu un kuriem treniņu slodze mēdz būt ļoti intensīva. Jauniešiem no 18 gadu vecuma asinsspiediens jānosaka reizi gadā. "Dzīvesveids – fiziskās aktivitātes, uzturs, miegs, stresa līmenis, smēķēšana – var ietekmēt asinsspiedienu. Ja pievienojas vēl kāds riska faktors, kardiovaskulāro slimību attīstības risks aug augumā," norāda kardioloģe.