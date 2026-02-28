Vienīgais veids, kā atklāt paaugstinātu, arī pārāk zemu asinsspiedienu, ir to izmērīt. Laikus to pamanot un kontrolējot, piemēram, ar dzīvesveida izmaiņām vai medikamentiem, iespējams izvairīties no insulta, sirds asinsvadu slimībām un citām nopietnām veselības problēmām. Starp citu, asinsspiediena mērījumi veicami arī bērniem, sākot jau no trīs gadu vecuma. 

Jāiegrožo arteriālā hipertensija

Mērot asinsspiedienu, augšējais rādītājs (sistoliskais spiediens) parāda asinsvadu sieniņu pretestības spēku asins plūsmai sirds muskuļa maksimālās saraušanās, bet apakšējais (diastoliskais spiediens) – maksimāla atslābuma brīdī. P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Ambulatorās un diagnostikas nodaļas vadītāja, asociētā profesore Iveta Mintāle norāda – kā jauniem, tā veciem cilvēkiem normālam asinsspiedienam jābūt 120/80 mm Hg. Viņa iesaka to mērīt arī bērniem, īpaši tad, ja ir kādi riska faktori, piemēram, liekais svars, aptaukošanās (zināms, ka paaugstināts asinsspiediens skar 2,2–3,5% bērnu) un pusaudžiem, sevišķi tiem, kuri nodarbojas ar sportu un kuriem treniņu slodze mēdz būt ļoti intensīva. Jauniešiem no 18 gadu vecuma asinsspiediens jānosaka reizi gadā. "Dzīvesveids – fiziskās aktivitātes, uzturs, miegs, stresa līmenis, smēķēšana – var ietekmēt asinsspiedienu. Ja pievienojas vēl kāds riska faktors, kardiovaskulāro slimību attīstības risks aug augumā," norāda kardioloģe.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē