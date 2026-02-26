Te daži vārdi par šķietami sīku un laikam jau tādēļ tik izplatītu satiksmes noteikumu pārkāpumu.
Kamēr sieva "Olimpijas" priekus baudīja, minūtes 15 paklīdu pa lielveikala pazemes stāvvietu. Un atradu veselus 12 šmuļus, kuru dubļainās pakaļas nu nekādi neatbilda prasībai par reģistrācijas numurzīmes salasamību vismaz 20 metru attālumā. Mājupceļā līdz Bolderājai pieskaitīju šiem vēl kādus piecus. Un jautāju – cik neindentificējamu, anonīmu braucēju šķīdoņlaikā ir visā valstī? Tūkstoši laikam, kas nav šo elementāro prasību vērā ņēmuši.
Kas par to draud? Ja nu tiešām kāds policists atradīsies, kuram laiks ar šādiem sīkumiem (?) ņemties, – sods ir brīdinājums vai 10 eiro. Vidēja stundas darbalgas banknote par pieklājības un lojalitātes izpausmi, kas parādāma minūtēs piecās. Ar birstīti vai lupatiņu...
