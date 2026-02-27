AS "Sadales tīkls" ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu līdz 2030. gadam plāno palielināt lietotājiem pieejamo elektroenerģijas jaudu Latvijas attīstības centros par aptuveni 200 megavatiem (MW).

Salīdzinājumam – ar 200 MW būtu iespējams nodrošināt aptuveni pusi no visai Latvijai nepieciešamās jaudas vasaras mēnešos, nodrošināt vēl 50 000 mājsaimniecības ar nepieciešamo pieslēguma jaudu vai nodrošināt jaudu aptuveni 40 datu centriem vai 100 vidēja izmēra ražotnēm.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē