Ar bagātību čemodānu rokās. Saruna ar aktrisi Janu Ļisovu

Rīt, 26. februārī, Nacionālajā teātrī pirmizrāde gaidāma režisores LAURAS (Lauras Grozas) iestudējumam – izrādei "Zīda čūska", kas tapusi pēc Gunta Bojāra darba motīviem Artūra Dīča dramatizējumā. Monoizrāde vēstīs par vīrieša sevis meklējumiem, "par mūsdienu vīrieti, kurš visu savu mūžu ir veltījis pasakainai misijai. Viņš visu mūžu ir meklējis savu īsto un vienīgo". Lomās – Normunds Laizāns, Jana Ļisova vai Līga Zeļģe.
"Kultūrzīmes" uz sarunu aicināja pagājušās sezonas "Spēlmaņu nakts" balvas "Gada aktrise otrā plāna lomā" laureāti Janu Ļisovu. "Spēja ielikt sevi dažādos rāmjos, formās man liekas gluži kā aktiera kvalitātes zīme," uzskata aktrise. Nacionālais teātris par savu aktrisi teic, ka Jana ir "savpata parādība latviešu teātra vidē, kas saglabā noslēpumu, lai kurā izrādē piedalītos. Skatuves temperaments, enerģija, intelekts – tās ir īpašības, kas raksturo Janu un ko viegli nosaukt vārdā. Un tad ir vēl kaut kas. Tas neizsakāmais, kas ļauj viņai uz skatuves būt reizē maigai un jaudīgai, skaistai un skarbai, pieticīgai un ekscentriskai".
Kāda ir
jūsu loma izrādē "Zīda čūska", vai esat kā meklētais ideāls?
J. Ļisova: Esmu sieviete. Jā, sievietes tēls, bet – vai ideāla un liktenīga, ir interpretējams jautājums gan skatītājam, kurš izrādi vēros, gan arī pašam galvenajam varonim. Iestudējumā vīrietis mēģina rast atbildi, vai sievietes tēls ir vai nav liktenīgā, bet viņu saskares punkti ir ļoti pulsējoši un viļņveidīgi. Vārds "liktenīgs" ir diezgan pamatīgs, bet, tā kā šo abu cilvēku saskares punkti ir ļoti mainīgi un nestabili, skatītājam būs telpa interpretācijai un fantāzijai – ko nu kurš saskatīs, sadzirdēs, kas viņā rezonēs. Par šīs sievietes tēla svaru vīrieša, galvenā varoņa, dzīvē nevar dot skaidru atbildi, jo viņš pats to nesaprot, un, iespējams, to īsti nesaprot arī viņa.
Sievietes mēdz nosaukt par čūskām…
Nevarētu teikt, ka šoreiz uz skatuves sieviete domāta negatīvā nozīmē, kaut gan, protams, Bībeles motīvus pieminot, sieviete ir čūska kārdinātāja. Mūsu gadījumā ar čūsku varētu apzīmēt sievietes un vīrieša kopējo idealizēto, iedomāto laimes brīdi, viņu super idealizēto kopdzīvi, to, kura realitātē tāda nemaz nav. Ideāls jau ir vien kas ļoti skaists, garām slīdošs, bet netverams, rokā nepaņemams un mainīgs.
Aiz stipra vīrieša stāv stipra sieviete…
Partnerattiecību kopšana ir veids, kā vīrietim un sievietei kļūt spēcīgākiem, un attiecības noteikti ir viens no personības izaugsmes veidiem, īpaši, ja domājam par spēcīgas personības veidošanos. Veselīgās attiecībās sieviete un vīrietis viens otru stiprina. Tiesa, vienam no dabas dotas vai dzīves laikā var būt izveidojušās spēcīgākas rakstura īpašības un tad tās var stiprināt otru. Savukārt varbūt otram ir zona, kur jūtas vājāks, un cilvēks blakus spēj dot papildinājumu, kas ceļ, iedvesmo un piepilda. Un otrādi.
Ne jau vienam otru noniecinot un visu laiku kritizējot, blakus var izveidoties spēcīgs cilvēks. Tieši veselīgās partnerattiecībās var iepazīt un celt sevi un otru tā, kā to nevar iepazīt un celt ne māsa, ne māte vai draudzene, nevienā citā lomā.
Pagājušajā gadā uzmirdzējāt "Ilgu tramvajā" Stellas lomā. Arī viņa ir gan stipra, gan vāja, māsa un sieva… Vai viena loma jūs ved uz otru?
Jā, noteikti jūtu šo bagātinošo ceļu, pēc katra procesa, mēģinājuma, arvien vairāk un dziļāk saprotu sevi ne vien uz skatuves, bet arī kā cilvēku. Augot līdzi lomām, arvien pamatīgāk saprotu savu profesiju, izjūtu, kā var strādāt un tikt pāri sarežģītām situācijām. "Ilgu tramvaja" kontekstā runājot, likās, ka pēc šīs izrādes radīšanas iznācu gluži kā ar milzīgu bagātību čemodānu rokās, tur iekšā bija ne vien visdažādākās sajūtas, bet arī pārliecība par sevi, par to, kā jāveido loma un kā tā jāspēlē. Turklāt – šajā bagātībā bija rodama arī pārdomu atblāzma par sievietes lomu, jo Stella sevī iemiesoja dažādas sievietes – to sāpes, kritumus un augstumus.