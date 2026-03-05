Partly Cloudy 4.3 °C
Tūroperatori atceļ lidojumus uz Dubaiju, bet ceļojumi uz Ēģipti vai Turciju neesot ietekmēti

LETA/Latvijas Avīze / Latvijas Avīze
2026. gada 05. marts, 08:32
2026. gada 05. marts, 08:32
Vēl pagājšnedēļ tūroperatori "Novatours" un "Tez Tour" sociālajos tīklos aicinoši reklamēja ceļojumus uz Dubaiju, taču saspīlētās situācijas Tuvajos Austrumos dēļ lidojumi šonedēļ atcelti.
Ārlietu ministrija kopā ar Satiksmes ministriju gatavo Ministru kabineta rīkojumu par Latvijas nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" reisu nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Evakuācijā prioritāte tikšot dota mazaizsargātām personām un ģimenēm ar bērniem. Latvijas premjere Evika Siliņa vakar sociālajos tīklos raksta, ka ir "svarīgi tagad sagaidīt drošu "logu" gaisa satiksmē". "Lai arī Apvienoto Arābu Emirātu prezidents man otrdien telefonsarunā apliecināja viņa patiesās rūpes, kā arī drošību mūsu iedzīvotājiem, zinu, ka daudzi ļoti grib tikt mājās," vakar raksta premjere.

Ārlietu ministrija (ĀM) uzsver, ka drošības situācija Ēģiptē patlaban nav mainījusies. ASV vēstniecības Ēģiptē, Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu ceļojuma brīdinājumi nav mainījušies. Tāpat ministrija akcentē, ka ir grūti paredzēt turpmāko situācijas attīstību Tuvo Austrumu reģionā, tāpēc katram ceļotājam ir rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība. Turklāt Ēģiptes gaisa telpa ir atvērta, taču, slēdzot citu valstu gaisa telpas, var rasties neplānotas izmaiņas reisos uz un no Ēģiptes.

Atbilstoši trešdien ĀM sniegtajai informācijai Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem reģistrējuši 624 valstspiederīgie, Izraēlu – 31, Omānu – 16, Kataru – 30, Kuveitu – astoņi, Saūda Arābiju – deviņi, Bahreinu – seši, Jordāniju – astoņi. Statistikas dati ir mainīgi.

ĀM iepriekš atzīmēja, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis aktīvi izskata iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem izceļot no reģiona, prioritāri atbalstot tos, kam tas visvairāk nepieciešams, piemēram, personām ar veselības problēmām.

Ietekmē arī tūroperatorus

Konflikts Tuvajos Austrumos ietekmējis Latvijas tūroperatoru SIA "Novatours" un SIA "Tez Tour" ceļojumus uz Dubaiju, aģentūrai LETA pauda aptaujātie tūroperatori.

"Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne norādīja, ka "Novatours" ir atcēlis visus 2026. gada martā plānotos ceļojumus uz Dubaiju.

"Tez Tour" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban ir atcelts viens ceturtdien, 5. martā, plānotais lidojums uz Dubaiju, bet informācija par nākamajiem lidojumiem, tostarp 12. un 19. martā, tiek precizēta. Šajā jautājumā kompānija vadās pēc Ārlietu ministrijas un Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" lēmumiem, jo tieši tās ir kompetentas izvērtēt drošības situāciju un pieņemt attiecīgus lēmumus par lidojumu izpildi.

Vienlaikus "Tez Tour" norādīja, ka patlaban nav noteikti aizliegumi vai rekomendācijas nedoties uz Ēģipti vai Turciju, tādēļ ceļojumi tiek īstenoti ierastajā kārtībā, kā arī nav novērota plaša ceļojumu atcelšana. 

Kas attiecas uz Kipru, pēdējās dienās informatīvajā telpā situācija tika vērtēta kā satraucoša, tomēr kopumā drošības apstākļi galamērķī joprojām tiek uzskatīti par stabiliem.

Abi tūroperatori aicināja klientus un ikvienu ceļotāju, kurš tuvākajā laikā plāno ceļojumus, sekot jaunākajai informācijai ĀM mājaslapā un reģistrēt ceļojumu ĀM Konsulārajā reģistrā, izmantojot portāla "latvija.gov.lv" attiecīgo e-pakalpojumu, vai mobilajā lietotnē "Ceļo droši", kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar ĀM Konsulāro departamentu, kas nodrošina diennakts palīdzību ārvalstīs.

Kādas ir patērētāju tiesības

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) skaidrojis patērētāju tiesības gadījumos, kad atcelts lidojums un kompleksā tūrisma ceļojums. Vispirms ceļotāji aicināti sazināties ar aviokompāniju vai tūrisma operatoru, no kura iegādātas avioreisa biļetes vai kompleksais tūrisma pakalpojums.

Ja tūrisma operators atceļ kompleksā tūrisma pakalpojumu (piemēram, lidojums + viesnīca) pirms ceļojuma sākuma, tad tam ir pienākums atmaksāt ceļotājam visas veiktās iemaksas. "Ja ceļotājs pats pirms ceļojuma sākuma atsakās no kompleksā tūrisma pakalpojuma subjektīvu iemeslu dēļ (tostarp pamatojoties uz bažām par došanos uz konkrēto galamērķi), tūrisma pakalpojuma sniedzējam nav pienākums atmaksāt ceļotāja iemaksāto summu par nenotikušo ceļojumu, un ceļotājam jāmaksā pamatota līguma izbeigšanas maksa. Izņēmums ir gadījumi, kad ceļojuma galamērķī vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi (piemēram, karadarbība, terorisms vai citas nopietnas drošības problēmas, ievērojami riski cilvēka veselībai, dabas katastrofas, kā arī laikapstākļi, kuru dēļ nav iespējams droši nokļūt galamērķī). Ārkārtas situācija ir uzskatāma par apstiprinātu tikai tad, ja tā noteikta ar vietējo varas iestāžu lēmumiem attiecīgajā galamērķī," skaidro PTAC. Tādā situācijā ceļotājam ir tiesības atteikties no ceļojuma, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu, saņemot visas iemaksātās avansa summas, taču nav tiesību saņemt papildu kompensāciju. Tāpat var piekrist tūrisma operatora piedāvātiem alternatīviem risinājumiem (mainīt ceļojuma norises datumus, mainīt ceļojuma galamērķi, saņemt vaučeri).

PTAC arī skaidro – ja ceļojuma laikā nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operatoram jānodrošina ceļotāja izmitināšanu uz laiku, kas nepārsniedz trīs naktis, 

sedzot ar to saistītās izmaksas. Izmitināšanas izmaksas par turpmākajām naktīm, ja tādas ir nepieciešamas, sedz pats ceļotājs.

Par aviopasažieru tiesībām PTAC skaidro – ja ir rezervētas avioreisa biļetes uz kādu no Tuvo Austrumu reģiona valstīm un pārvadātājs ir atcēlis lidojumu, pasažieriem ir šādas tiesības: septiņu dienu laikā saņemt biļetes atlīdzinājumu (un attiecīgā gadījumā atpakaļceļa lidojumu uz sākotnējo izlidošanas vietu) vai mainīt maršrutu līdz to galamērķim.

PTAC vērš uzmanību, ka gadījumā, ja lidojums tiek atcelts drošības situācijas saspīlējuma dēļ, patērētājam neizmaksās kompensāciju, taču biļetes cena tiks kompensēta.

Ceļotāji un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ieteikts katru situāciju izvērtēt individuāli un iepazīties ar oficiālo iestāžu informāciju. Bet PTAC vērš uzmanību, ka Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē publicētajiem ceļojumu brīdinājumiem ir rekomendējošs raksturs. Ārkārtas situācija, ir uzskatāma par apstiprinātu tikai tad, ja tā noteikta ar vietējo varas iestāžu lēmumiem attiecīgajā galamērķī.

