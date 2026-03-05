Ārlietu ministrija kopā ar Satiksmes ministriju gatavo Ministru kabineta rīkojumu par Latvijas nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" reisu nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Evakuācijā prioritāte tikšot dota mazaizsargātām personām un ģimenēm ar bērniem. Latvijas premjere Evika Siliņa vakar sociālajos tīklos raksta, ka ir "svarīgi tagad sagaidīt drošu "logu" gaisa satiksmē". "Lai arī Apvienoto Arābu Emirātu prezidents man otrdien telefonsarunā apliecināja viņa patiesās rūpes, kā arī drošību mūsu iedzīvotājiem, zinu, ka daudzi ļoti grib tikt mājās," vakar raksta premjere.
Ārlietu ministrija (ĀM) uzsver, ka drošības situācija Ēģiptē patlaban nav mainījusies. ASV vēstniecības Ēģiptē, Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu ceļojuma brīdinājumi nav mainījušies. Tāpat ministrija akcentē, ka ir grūti paredzēt turpmāko situācijas attīstību Tuvo Austrumu reģionā, tāpēc katram ceļotājam ir rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība. Turklāt Ēģiptes gaisa telpa ir atvērta, taču, slēdzot citu valstu gaisa telpas, var rasties neplānotas izmaiņas reisos uz un no Ēģiptes.
Atbilstoši trešdien ĀM sniegtajai informācijai Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem reģistrējuši 624 valstspiederīgie, Izraēlu – 31, Omānu – 16, Kataru – 30, Kuveitu – astoņi, Saūda Arābiju – deviņi, Bahreinu – seši, Jordāniju – astoņi. Statistikas dati ir mainīgi.
ĀM iepriekš atzīmēja, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis aktīvi izskata iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem izceļot no reģiona, prioritāri atbalstot tos, kam tas visvairāk nepieciešams, piemēram, personām ar veselības problēmām.
Ietekmē arī tūroperatorus
Konflikts Tuvajos Austrumos ietekmējis Latvijas tūroperatoru SIA "Novatours" un SIA "Tez Tour" ceļojumus uz Dubaiju, aģentūrai LETA pauda aptaujātie tūroperatori.
"Novatours" pārdošanas vadītāja Liāna Pudule-Indāne norādīja, ka "Novatours" ir atcēlis visus 2026. gada martā plānotos ceļojumus uz Dubaiju.
"Tez Tour" pārstāvji aģentūrai LETA norādīja, ka patlaban ir atcelts viens ceturtdien, 5. martā, plānotais lidojums uz Dubaiju, bet informācija par nākamajiem lidojumiem, tostarp 12. un 19. martā, tiek precizēta. Šajā jautājumā kompānija vadās pēc Ārlietu ministrijas un Latvijas nacionālās aviokompānijas "Air Baltic" lēmumiem, jo tieši tās ir kompetentas izvērtēt drošības situāciju un pieņemt attiecīgus lēmumus par lidojumu izpildi.