Šā gada sākumā Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības apgādā nākusi klajā grezna un apjomīga grāmata "Uzņēmīgais latvietis. Mūrniekmeistars Krišjānis Ķergalvis (1856–1936) un viņa darbi". Autors – vēsturnieks, arhitektūras pētnieks Jānis Šiliņš priekšvārdā raksta: "Šīs grāmatas varonis ir uzņēmīgs, cienīgs un bagāts 20. gadsimta sākuma latvietis – mūsu vēsture slēpj ne vienu vien pagātnes pērli. Pļaujamā ir daudz, bet vēsturnieku maz." Grāmatas zinātniski pētniecisko vērtību ceļ arī daudzie pielikumi, vēres, personu rādītājs, K. Ķergalvja uzbūvēto objektu – kopskaitā 76 – precīzs apraksts un vēl arī karte īpašā pielikumā. Rūpīgi aprakstīta laikmeta aina, piebilstot, ka "Krišjānis Ķergalvis iemieso 19. gadsimta latviešu lauku kalpu bērna sapni – doties uz Rīgu ar dažiem rubļiem kabatā, iegūt profesiju un izsisties ļaudīs. Šādu ceļu mēroja, piemēram, slavenais namīpašnieks un mecenāts Kristaps Morbergs un daudzi citi latvieši. Viņi ar savu dzīvi pierādīja, ka uzņēmība, milzu darba spējas, izglītošanās kāre un taupība dod iespējas gūt lielus panākumus."

