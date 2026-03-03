ASV un Izraēlas negaidīti sāktais uzbrukums Irānai ar mērķi gāzt tās režīmu neatstās vienaldzīgus arī Latvijas iedzīvotājus, jo jūtamākās notikušā sekas mūsu maciņos būs praktiski neizbēgams un krass degvielas cenu kāpums.

Tas tāpēc, ka caur Hormuza šaurumu, kas savieno Persijas līci ar Indijas okeānu, katru dienu ar tankkuģiem izved vairāk nekā 14 miljonus barelu naftas dienā jeb trešdaļu no pasaules kopējā jūras ceļā eksportētās naftas apjoma. Trīs ceturtdaļas no šī apjoma nonāk Ķīnā, Indijā, Japānā un Dienvidkorejā, bet, piemēram, Ķīna pusi no sava naftas importa saņem tieši ar tankkuģiem, kas šķērso Hormuza šaurumu. Tāpat caur šo šaurumu plūst 20% no pasaules sašķidrinātās dabasgāzes eksporta apjoma, tā galvenokārt ir gāze no Kataras. Turklāt Persijas līča naftu un gāzi eksportējošajām valstīm praktiski nav citu ceļu, kā izvest naftu un gāzi, kā vien ar tankkuģu palīdzību caur Hormuza šaurumu.

Hormuza šaurums ir 161 kilometru garš un šaurākajā vietā vien apmēram 34 kilometrus plats šaurums. Tas ir sekls, tādēļ pārvietoties pa to var tikai pa stingri nospraustiem ūdens ceļiem, tādēļ kuģu manevra iespējas šajā šaurumā ir ļoti ierobežotas. 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē