Pēc bargā sala mēnešiem, šķiet, pavasaris vairs ilgi nebūs jāgaida, tāpēc ir pēdējais brīdis ļauties ziemas priekiem, izmantojot arī tādu samērā retu izklaides iespēju kā vizināšanos zirgu vilktās kamanās. 

"Šī nedēļas nogale būs pēdējā, kad vizināsim ceļotājus kamanās, jo, iestājoties siltākam laikam un dienā sniegam kūstot, radies mitrums, kas, naktīs sasalstot, uz ceļa veido bīstamu apledojumu, savukārt uz laukiem veidojas sērsna, kas var noberzt zirgiem kājas," atklāj zirgu sētas "Klajumi" saimniece Ilze Stabulniece. Viņa ar lepnumu stāsta, ka pirms deviņdesmit gadiem šeit, toreizējā Ilūkstes apriņķa Kaplavas pagastā, Klajumu jaunsaimniecība izveidota ar ulmaņlaiku valsts politikas atbalstu, lai stiprinātu Latvijas austrumu robežu. Šobrīd tā ir Latvijas šķirnes zirgu audzēšanas un bioloģiskā saimniecība.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tika 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē