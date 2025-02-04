Piedāvājam ieskatu aktuālo kultūras notikumu kalendārā.
Rīgu pārņem "Lielais Kristaps"
Svētdien, 1. martā, Rīgas Kongresu namā notiks Nacionālā kino festivāla "Lielais Kristaps 2025" balvu pasniegšanas ceremonija, balvu par mūža ieguldījumu pasniedzot kaskadierim Jānim Uldim Veispalam.
Nacionālās kino balvas "Lielais Kristaps" spēlfilmu un animācijas filmu atlases komisijas eksperts režisors Uģis Olte teic: "Mums ir gan konvencionālas pamatstraumei orientētas filmas, piemēram, "Tīklā. TTT leģendas dzimšana", mums ir tāda spilgta iedziļināšanās savas paaudzes psiholoģiskajā portretā – kā filmā "Mūžīgi jauni" un arī režisores Alises Zariņas filmā "Nospiedumi". Šogad ir ļoti spilgti meklējumi, spēles ar formu, kā Signes Birkovas debijas filmā "Lotus". Otrkārt, šogad ir atsevišķi tik spēcīgi studentu darbi. Viens no tiem ir studentu filma "Žļurga" – tai tika ļauts piedalīties lielajā sacensībā par labāko īsfilmu. Treškārt, ir ļoti liels prieks redzēt arvien lielākus un nopietnākus Latvijas kino mākslinieku, kino darboņu veikumus mazākuma kopprodukcijās." Šogad "Lielais Kristaps" papildināts ar divām jaunām nominācijām – Labākā filma un Labākā īsfilma.
Balvu par mūža ieguldījumu filmu mākslā saņems kaskadieris Uldis Jānis Veispals – kaskadieru darbu inscenētājs, pedagogs un profesionālās kaskadieru kustības aizsācējs Latvijā un Baltijā, kurš piedalījies vairākos simtos kino un televīzijas projektu Latvijā un pasaulē. Viens no viņa pazīstamākajiem trikiem ir lēciens ar galvu pa priekšu no Bezdelīgas ligzdas klints Krimā – no aptuveni 40 metru augstuma jūrā. Viena no filmām, kuru zina teju katrs latvietis, ir "Ilgais ceļš kāpās", kur Uldis Jānis dublēja Eduardu Pāvulu, ejot degošā mājā. Raksturojot savu attieksmi pret profesiju, Uldis Jānis Veispals uzsver: "Kaskadiera darbs nav bezbailība, bet precīzs aprēķins, disciplīna un atbildība par cilvēka veselību un dzīvību."
"Lielā Kristapa" laikā notiks īpaša filmu un pasākumu programma, kuras centrālais notikums būs režisores Lailas Pakalniņas jaunākās dokumentālās filmas "Putnubiedēkļi" pirmizrāde 27. februārī kinoteātrī "Splendid Palace". Lai cilvēkiem nebūtu jābaidās, diemžēl reizēm ir jābiedē putni un dzīvnieki – vismaz lidostas teritorijā, kur krustojas visu intereses. Lidmašīnas sadursmei ar putnu gaisā vai dzīvnieku uz skrejceļa var būt nopietnas sekas, tāpēc lidostā strādā Mareks un viņa kolēģi, retas profesijas pārstāvji – putnu un dzīvnieku kontroles speciālisti, kam reizēm jātrencas pa pļavu mašīnā pakaļ zaķim vai jāatdarina satrauktu kaiju ķērcieni. Filmas operators – Māris Maskalāns.
Tajā pašā dienā kinoteātrī "Forum Cinemas" būs skatāma Alises Zariņas jaunākā filma "Nospiedumi", kas pie plašāka skatītāju loka nonāks 6. martā. Tās galvenā varone – perfekcioniste Līva (lomā – Ieva Segliņa) – ilgojas pēc stabilitātes un drošības mīlestībā, ģimenē un karjerā, taču tad tēvs, ar kuru meitai ir stipri sarežģītas attiecības, smagā stāvoklī nokļūst slimnīcā. Līva strauji zaudē kontroli pār savu dzīvi un ir spiesta izvēlēties – mēģināt noturēt pie dzīvības to, kas sen miris, vai sākt beidzot dzīvot pati.
"Lielajam Kristapam" nominētās filmas skatāmas arī Latvijas kinoteātru repertuāros un lielākajās straumēšanas platformās. Vietnē "filmas.lv" skatāma pagājušā gada laureātu filmu izlase un Mūža balvas laureāta Ulda Veispala retrospekcija. "Lielā Kristapa" programmas filmas būs skatāmas arī muzejos, izstāžu telpās un radošajos kvartālos. Par to vairāk var lasīt "www.lielaiskristaps.lv". LSM balsojums LSM mājaslapā norit līdz 26. februāra plkst. 23.59.
Uzziņa
"Lielā Kristapa" nomināciju rekordisti
- "Lielā Kristapa" nominācijas saņēmušas 36 filmas no pieteiktajām 85.
- Visvairāk – sešpadsmit – saņēmusi režisores Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilma "Lotus".
- Trīspadsmit tikušas režisora Dzintara Dreiberga filmai "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
- Desmit – gan režisora Armanda Zača spēlfilmai "Mūžīgi jauni", gan režisores Alises Zariņas spēlfilmai "Nospiedumi".
- Animācijas filmu kategorijā režisoru Raita Ābeles un Laura Ābeles animācijas filma "Dieva suns" – astoņas nominācijas.
- Dokumentālo filmu kategorijā līdere ar septiņām nominācijām ir režisores Kristas Burānes pilnmetrāžas dokumentālā filma "Visi putni skaisti dzied".
Pilnu nomināciju sarakstu sk. "lielaiskristaps.lv".
Liepājā – Zvaigžņu festivāls
No svētdienas, 1., līdz 14. martam Starptautiskais zvaigžņu festivāls Liepājā 34. reizi atvērs vārtus mūzikai, kas pārsniedz robežas – gan ģeogrāfiskas, gan emocionālas. Tā atklāšanā skanēs viens no romantiskā laikmeta visvairāk interpretētajiem meistardarbiem – Žana Sibēliusa "Vijoļkoncerts" – dvēseles dialogs ar Visumu. Klausītājus šajā ceļā vedīs jaunā japāņu vijolniece Juki Hirano, kura spēlē uz vēsturiskās Angelo Toppani 1740. gada vijoles. Vakara otrajā daļā skanēs Kārļa Marijas fon Vēbera Pirmais klarnetes koncerts – skaņdarbs, kurā romantisms pulsē ar teatrālu intensitāti. Uz skatuves kāps ar skatuves harismu un spēju piepildīt mūziku apveltītā beļģu klarnetiste Anelīne van Vauve.
Stāsts par Freimani
Mārtiņš Freimanis bija spilgta personība, kuras dziesmas turpina skanēt vēl šobrīd, kad viņa paša starp mums vairs nav. Sestdien, 28. februārī, Liepājas teātrī pirmizrādi piedzīvos muzikālā izrāde "Freimanis", ko veido režisors Mārtiņš Kalita sadarbībā ar dramaturģi Lindu Rudeni. Mārtiņš Freimanis dzīvoja ātri un bez bremzēm. Dziesmu varēja sakomponēt piecpadsmit minūtēs. Lepni dalīja alus glāzi ar savu suni. Un strīdēties ar viņu nebija iespējams. Strādājot pie izrādes, Mārtiņš Kalita ticies un sarunājies ar daudziem cilvēkiem, kas bijuši svarīgi Freimaņa dzīvē, tādējādi lipinot kopā atmiņu pie atmiņas, taču, kā uzsver gan režisors, gan dramaturģe – šī nav dokumentāla izrāde. Titullomu atveidos aktieris Valts Skuja, viņa līdzība ar Freimani bijis viens no impulsiem režisoram, lai pievērstos šim stāstam. Visas šīs sezonas biļetes gan jau izpārdotas.
Uz ekrāniem – "Slepenais aģents".
Kinoteātros nonākusi viena no aizvadītās kino sezonas ievērojamākajām filmām – brazīļu režijas meistara Klebera Mendosas Filju "Slepenais aģents" ("O Agente Secreto"). Vizuāli iespaidīgais darbs, kas saņēmis vairāk nekā 70 godalgu un 140 nomināciju, arī četras "Oskara" nominācijas, ir daļa no "Riga IFF" kolekcijas. Filmas pirmais seanss – šodien, 25. februārī, kinoteātrī "Forum Cinemas".
"Precēto sieviešu (grēk)sūdzes" "OratoriO".
Pirmdien, 2. martā, "OratoriO" notiks Zanes Zustas grāmatas "Precēto sieviešu (grēk)sūdzes" iestudējuma pirmizrāde Rēzijas Kalniņas režijā. Balstoties Zanes Zustas grāmatas stāstos, skatītāji tiek aicināti piedzīvot emocionālu un atklātu stāstu virkni par attiecībām, identitāti, izvēlēm un dzīves paradoksiem. Katrs stāsts kļūst par mirkli starp dzīves vērošanu un lēmumu pieņemšanu – pazīstamu, dzīvu un personisku.
