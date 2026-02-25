Latvijā dati uzrāda ļoti augstu ienākumu nevienlīdzību - 2024. gadā visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,7 reizes lielāki nekā vistrūcīgāko iedzīvotāju ienākumi. No Eiropas Savienības valstīm vienīgi Bulgārijā plaisa starp nabadzīgajiem un turīgajiem ir vēl izteiktāka.
Vistrūcīgākajās Latvijas mājsaimniecībās 2024. gadā ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli bija vidēji 317 eiro mēnesī, kamēr visturīgākajās mājsaimniecībās – vidēji 2084 eiro mēnesī. Nevienai no trūcīgākajām mājsaimniecībām ienākumi nebija augstāki par 474 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, bet turīgāko mājsaimniecību vidū šis rādītājs bija 1327 eiro.
“Latvijas Avīze” kopā ar reģionu medijiem analizē, kāda ir situācija ar nabadzību Latvijā un vienlaikus vēlas noskaidrot arī sabiedrības viedokli. Jautājums – cik lielus ienākumus mēnesī uz rokas jūs uzskatītu par pietiekamiem, lai sevi neuzskatītu par nabadzīgu?
Aptauja
Cik mēnesī uz rokas vismaz jāsaņem, lai nebūtu nabadzīgs?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.