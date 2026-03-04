Koknesē, Lāčplēša ielā 5, atklāts jauns vietējā pārtikas mazumtirdzniecības tīkla "top!" veikals.
Veikalu tīkla partneris SIA Pārtikas veikalu grupa projekta īstenošanā investējis 1,5 miljonus eiro un radījis 19 jaunas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem.
Veikals top! Koknesē ir partnera pirmais veikals Zemgalē, savukārt visam tirdzniecības tīklam kopumā tas ir jau 221. veikals, informē " top!" valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte.
Projekta īstenošanas laikā veikta pilnīga esošās ēkas iekštelpu pārbūve, tostarp atjaunotas inženierkomunikācijas. Pielāgojot objektu mazumtirdzniecības vajadzībām, izbūvētas jaunas, plašas saimniecības telpas, kā arī labiekārtota pieguļošā teritorija.
Līdzīgi kā citos "top!" tīkla veikalos, arī Kokneses veikalā nodrošināts plašs vietējo ražotāju piedāvājums – augļi, dārzeņi, maize, piena un gaļas produkti, kā arī ikdienas preces . Veikalā vienmēr būs pieejami svaigi, uz vietas gatavoti produkti gan ikdienai, gan īpašiem svētkiem.
SIA "Pārtikas veikalu grupa" pārstāvis Gatis Urka norāda, ka patlaban grupa pārvalda zīmola top! veikalus Latgalē – Preiļos, Maltā, Krāslavā, Zilupē, Ilūkstē, Varakļānos, Viļānos, Daugavpilī, un divus veikalus Vidzemē – Lubānā un Cesvainē.
Ar preču zīmi "top!" šobrīd Latvijā darbojas 221 pārtikas veikals, kas apvieno 12 vietējos Latvijas uzņēmumus. Kopumā tīkls nodrošina vairāk nekā 4000 darbavietu visā Latvijā.
