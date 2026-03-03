Ar fanfarām tika sagaidīti Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma dati par 2025. gadu – IKP pieaugums ir izrādījies ievērojami labāks par iepriekš prognozēto.
Daži politiķi un ekonomikas apskatnieki pat izteikušies, ka beigušies septiņi liesie gadi, aizņemoties šo izteikumu no Bībeles.
Strauji augot investīcijām un atsākoties privātā patēriņa pieaugumam, Latvijas ekonomika pēc divu gadu stagnācijas 2025. gadā uzrādījusi 2,1% izaugsmi, liecina 27. februārī publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vēl lielāku optimismu par visa gada datiem radījuši dati par gada pēdējo ceturksni – Latvija IKP izaugsme tajā ieskrējusies pat līdz 2,9%. "Atskaitot pandēmijas radītos īslaicīgos kāpumus pēc kritumiem, tas ir labākais sniegums kopš 2018. gada beigām, kam sekoja gara ķibeļu virkne," norāda "Luminor" ekonomists Pēteris Strautiņš. "Piedzīvojām finanšu sistēmas "kapitālā remonta" ietekmi uz makroekonomiskajiem datiem, pandēmiju un karu Ukrainā. Šie ārējie notikumi un to ietekmē pieņemtie lēmumi bija kā smags svina vāks Latvijas ekonomikai. Cerēsim, ka šī gada beigās varēs pārliecinoši runāt par to, ka vāks ir noņemts un tā atgriešanās nedraud. Latvijas ekonomika ir augusi septiņus ceturkšņus pēc kārtas, bet pagājušajā gadā kāpumi ceturkšņu griezumā bija 0,6 līdz 0,8%, tātad ir redzams noturīgs progress."
Izaugsmes cēlonis – investīcijas