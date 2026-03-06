Apsūdzībā, kuru tiesā uztur prokurore Alīna Tulinska, teikts, ka Aleksandram M. nenoskaidrotu motīvu dēļ bija radies nodoms aizdedzināt pensionāram Edgaram B. piederošo automašīnu "Audi A6 Avant", kas bija novietota pie mājas Slokā, Leona Paegles ielā. 2024. gada 6. augustā Aleksandrs iepriekš sagatavojis plastmasas pudeli ar benzīna un dīzeļdegvielas maisījumu, kā arī avīzes papīru. Ap pulksten 19.07 Aleksandrs izraisīja Edgara mašīnas aizdegšanos. Par 3000 eiro novērtētais auto pēc tam bez attiecīga remonta vairs nebijis pilnvērtīgi izmantojams. Tiesā Aleksandrs paziņoja, ka vainu neatzīst.

