No Nautrāniem līdz Salacai. Nacionālais nemateriālā kultūras mantojuma saraksts papildināts ar septiņām jaunām vērtībām

Nacionālo nemateriālā kultūras mantojuma sarakstu, kas atspoguļo kultūras daudzveidību, apliecina un veicina cilvēka radošumu, zināšanas un prasmes, veido ar mērķi saglabāt mūsu vērtības un veicināt to atpazīstamību pasaulē. Šobrīd kopā ar pērn jauniekļautajām sarakstā ir 46 vērtības.
Pērnā gada nogalē sešas jaunuzņemtās ir garmanes spēle (iesniedzēja: biedrība "Skaņumāja"), pirts tradīcija Latvijā (iesniedzēja: biedrība "Latvju pirts un SPA Asociācija"), talku tradīcija Latvijā (iesniedzēja: biedrība "Pēdas LV"), Latvijas tradicionālā spēle novuss (iesniedzējs: Guntars Brālītis, "World Novuss Union" prezidents) un Nautrānu kultūrtelpa/Nautrēnu kultūrtelpa (iesniedzējs: Rēzeknes novada pašvaldības iestāde "Nautrēnu apvienības pārvalde").
Nautrēnu kultūrtelpa: "Mūsu lepnums ir mantojums"
Nautrēnus mēdz saukt par "Latgales Piebalgu" – tā ir izcilām personībām, tradīcijām, kultūrvēsturiskiem notikumiem bagāta un koša vieta, kas ar savu "trakumu", stipro garu un degsmi izceļas citu vietu vidū. Teiciens, kas radies, pieminot izcilo vietējo personību, dziesminieku, taisnības cīnītāju Pīteru Miglinīku (1850–1883), "Troks voi nu Rogovkys" pilnībā atbilst vietējo ļaužu būtībai.
Kaut arī Nautrēnu vārds tā dažādajos variantos pazīstams jau vairāk nekā 400 gadu, nevienā kartē apdzīvotu vietu ar šādu nosaukumu neatrast. Pagasta centrs, kur atrodas arī Nautrēnu baznīca, ir Rogovka. Tas ir samērā jauns nosaukums, jo Rogovkas ciems sācis veidoties tikai pēc 1799. gada, kad šajā vietā uzcelta Romas katoļu baznīca.
Nautrēnu kultūrtelpa ir veidojusies no vēsturiskā Zaļmuižas pagasta un Nautrēnu Romas katoļu draudzes teritorijas, kas apvieno ļaudis ne tikai Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, bet arī kaimiņos esošajā Rēzeknes novada Ilzeskalna pagastā, kur lielākā daļa iedzīvotāju ir saistīti ar Nautrēnu Romas katoļu draudzi, un Ludzas novada Mežvidu pagasta ziemeļu daļas, kas vēsturiski ietilpusi Ludzas apriņķa Zaļmuižas pagastā.
2025. gada 1. septembrī apritēja 100 gadi, kopš Zaļmuižas pagastu pārdēvēja par Nautrēnu pagastu. Nautrēnu kultūrtelpu veido nepilni divi tūkstoši iedzīvotāju, kurus vieno piederības sajūta vietai, neatkarīgi no tā, vai kāds šobrīd dzīvo kultūrtelpas teritorijā vai citviet Latvijā un pasaulē. Šobrīd kultūrtelpā rosību uztur "Nautrēnu kulturys centrys" un Ilzeskalna tautas nams. Slavens ir tautas muzikantu saiets "Večerinka "O, bļaka!"", literātu konkurss un "Pīterdīna Rogovkā". Nautrēnu kultūrtelpas īpašā pazīme ir latgaliešu valoda, kas caurvij kopienas dalībnieku ikdienas dzīvi.
Anna Garanča no Nautrēnu kultūrtelpas saka: "Mūsu lepnums ir mantojums, ko atstājušas šīs puses ievērojamās personības – rokrakstu literatūras pārstāvis, folkloras vācējs Andrivs Jūrdžs (1845–1925), dzejnieks un sabiedriskais darbinieks Pīters Miglinīks (1850–1883), literāts, priesteris, sabiedriskais darbinieks Nikodems Rancāns (1870–1933), literāts, mākslinieks Antons Kūkojs (1940–2007), dzejnieks Pēteris Jurciņš (1932–2004), fotogrāfs Jānis Gleizds (1924–2010), kinorežisors Teuvo Tulio (1912–2000), keramiķis Pēteris Gailums (1962–2017)… Pērn oktobrī tieši simt gadi apritēja mākslas vēsturniekam, Latgales keramikas vēstures pētniekam Jānim Pujātam. Šīs personības ir iemūžinātas īpašā piemiņas sienā pilsētas centrā. Mūsu kultūrtelpas gada norisēs tiek iekļautas viņu aizsāktās tradīcijas, pētīts atstātais mantojums, un veicināta viņu piemiņas saglabāšana. Pie mums notiek arī spēcīga vietvārdu pētniecība, dzimtu vēstures un vietējās kultūrvēstures izzināšana."
Talku tradīcija Latvijā: "Katra paaudze pielaiko talku sev"
Talkas darbu, kura veikšanai kopā sanāk kaimiņi, radi un draugi, latvieši sauc par talku. Šāda savstarpējās palīdzības prakse pazīstama daudzās tautās.