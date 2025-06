Klausoties ārkārtīgi priecēja dzirdēt, ka paredzētas arī praktiskās izspēles, kuras, protams, cilvēkiem ļoti atver acis uz to, kas realitātē notiks vai nenotiks. Ja nav elektrības, tad jāsaprot, kā rīkojamies, kādas būs sekas. Otra lieta – transports, jo tagad iedomājamies, ka varēsim kaut kur transportēt kultūras vērtības, bet tajā brīdī, kad būs jātransportē bērni vai cilvēki no sociālās aprūpes namiem, tās jebkuram būs ļoti smagas, ētiskas dilemmas.

Protams, arī jau minētā psiholoģiskā gatavība. Trešais punkts ir par kopienām, jo kopienas ir pirmie reaģētāji: vai tas ir mūsu daudzstāvu nams vai privātmāju ciemats, vai arī tas ir vēl cits mazāks areāls. Jebkurā situācijā valstī, tās dienestiem ir vajadzīgs reakcijas laiks, tāpēc ārkārtīgi svarīga ir arī kopiena ap kultūras institūcijām. Turklāt – varbūt kultūras institūcija kā centrs pat var spēlēt ārkārtīgi lielu nozīmi tieši savas kopienas gatavībā un krīzes reakcijā. Kultūras institūcijas kā kopienu centri, nevis tikai kā grāmatu izsniedzēji, ir tas potenciāls, kas mums ir jākapitalizē. Turklāt, jau tagad darot, kultūras organizācijas ir ārkārtīgi spēcīgas – pirmkārt, nodrošinot kompetenču stiprināšanu ikdienā, sākot ar pilnīgi tehniskām kompetencēm: orientēties apkārtnē, sniegt informāciju, arī domāt par aizsardzības līdzekļiem cilvēkiem, kuri būs iesaistīti, jo neko nedos, kā saka, "pliks cilvēks". Ja runājam par militāru konfliktu, tad tā ir bruņuveste, kas ir vajadzīga. Nepieciešams lēnā garā vienkārši, tā teikt, "masēt" savu civilās aizsardzības komisiju, pašvaldību un citas institūcijas, lai tiešām šādus uzkrājumus veidotu, jo pretējā gadījumā cilvēks nebūs funkcionāls.

U. Zariņš: Ukrainas pieredze rāda, ka vissvarīgākā nav pat pašu priekšmetu digitalizācija, bet vismaz sarakstu esamība, lai zinātu, kas pazudis. Kādas varētu būt idejas, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai būtu ātra un iespējami pilnīga informācija par kultūras mantojumu?

M. Kalniņš: Mums jau ir piemēri no pasaules, sabiedrības sadarbošanās veids, kā tiek digitāli atjaunoti kultūras pieminekļi. Piemēram, Tuvajos Austrumos cilvēki iesūta viņu uzņemtās fotogrāfijas un no tām tiek ģenerēta konkrētā pilsēta, pils vai ēka.

U. Zariņš: Gan sabiedrības iesaiste, gan mākslīgā intelekta izmantošana, protams, no vienas puses, ir iespēja, no otras puses, rada papildu riskus. Arī Varšava pēc Otrā pasaules kara faktiski tika atjaunota pēc fotogrāfijām. Vai šobrīd domājam par to, ka mākslīgais intelekts mums var palīdzēt to izdarīt ātrāk, kvalitatīvāk?

I. Vaivare: Ir vēl viena līdzīga tēma: kara noziegumu dokumentēšana. Kad aizsākās Krievijas agresīvais iebrukums Ukrainā, tad ārkārtīgi intensīvi tika meklēti arī cilvēki ārpus valsts, piemēram, arī Latvijā, kas varētu palīdzēt kvalitatīvi, uzsverot tieši kvalitatīvi, dokumentēt šos noziegumus, turklāt dokumentēt arī izvestās vērtības. Otrs – šobrīd valstiskā līmenī veidojam cilvēku kārtošanu pēc funkcijām, ļoti konkrētām operacionālām funkcijām un viņu gatavību krīzē reaģēt. Līdz ar to, iespējams, ka arī šeit būtu jānodefinē kaut kāda ļoti konkrēta funkcionalitāte un konkrēts prasmju kopums. Un pēdējā odziņa, ko gribēju piemest, – mēs atkopšanās fāzi šobrīd modelējam uzvaras versijā, bet atcerēsimies, ka var būt arī okupētas teritorijas versija, kad kultūras institūcijām būs būtiska pretošanās funkcija.

U. Zariņš: Šis jautājums ir atsevišķas diskusijas vērts. Par to, ko varam prasīt no mantojumu jomas profesionāļiem, bibliotekāriem, arhīvistiem, mantojuma sargiem: vai viņiem jāpaliek okupētajās teritorijās, vai arī viņiem, tāpat kā visiem pārējiem, evakuācijas procesā jāatkāpjas. Un tad seko nākamais solis – vai varam sagaidīt no iedzīvotājiem, lai viņi pēc būtības okupētajās teritorijās riskē ar savu dzīvību? Tā būtu ļoti svarīga diskusija.

Aptauja Kā jūs visbiežāk taupāt naudu ikdienā? Pērkot preces ar atlaidēm Mazāk tērējot izklaidēm Paņemot uz darbu mājās gatavotas pusdienas Ierobežojot braukšanu ar auto Samazinot elektroenerģijas, ūdens patēriņu Plānojot budžetu un sekojot tam līdzi Naudu netaupu Apskatīt rezultātus

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit. Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu. Ko tu saņemsi: Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo

žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem

Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru

Gata Šļūkas karikatūru

Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu