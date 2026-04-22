Šā gada martā devītās laktācijas gotiņai Blūzei, kas dzīvo SIA "Kalnāji", fiksēts Latvijā otrs lielākais mūža izslaukums patlaban dzīvajām govīm – vairāk nekā 13 000 kilogramu piena. Saimniecības lopkopības ražošanas vadītāja Ilze Lorence, zooinženiere ar vairāk nekā 30 gadu darba pieredzi, intervijā stāsta par izveidoto piena ražošanas modeli, vērš uzmanību uz nozares izaicinājumiem un atklāj nākotnes ieceres piena lopkopības nozarē.
Savu vērtējumu 2013. gada Ziemassvētkos dzimušās "Kalnāju" ganāmpulka gotiņas Blūzes mūža izslaukumam sociālajos tīklos izteica vairāki tūkstoši mūsu lasītāju. Vai Blūzes ilgmūžība un mūža izslaukums Kalnāju ganāmpulkā ir izņēmums? Kādi ir visa ganāmpulka rādītāji?
Šā gada martā vidējais izslaukums bija 13 014 kilogramu no govs. Salīdzinājumam – 2025. gada aprīlī izslaucām 12 727 kilogramus. Tātad izaugsme notiek. Iepriekš nosauktie rādītāji ir mazāki nekā piena pārraudzībā redzamie tāpēc, ka tajā izslaukumu pēc formulas rēķina dators. Patlaban, marta otrajā pusē, vidējā izslaukuma rādītājs ir 41,2 kg piena no govs. Pēdējie pārraudzības rezultāti rāda 3,79% tauku un 3,38% olbaltumvielu īpatsvaru. Somatisko šūnu daudzums ir 122 000.
Man ir diezgan liela pārliecība – ja govi labi pabaro, tā iedos pienu. Pirmās laktācijas rādītājs ir vidēji 36,8 kg piena. Vienu brīdi otrās laktācijas govis pienu deva vairāk nekā trešās laktācijas piena devējas. Teorijā māca, ka govis visvairāk piena dod trešajā laktācijā. Patlaban uzlabojam ģenētiku, cenšamies iet uz augšu, un atkal ir kā "pēc grāmatas". Otrajā laktācijā izslaukums ir mazliet lielāks nekā pirmajā. Vislielākais izslaukums sākas ar trešo laktāciju. Mūsu ganāmpulkā 41,2 kg ir otrās, bet 45,3 kg trešās plus laktācijas rādītājs. Mums programma skaita pirmo, otro un trešo "plus" laktāciju.