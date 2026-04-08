DLG lauksaimniecības tehnikas zīmolu reitings 2025./2026. gadam ir ievērojami mainījies salīdzinājumā ar 2024./2025. gada reitingu, lai gan pirmajā sešniekā redzami tie paši zīmoli, tiesa, mainītā secībā.
Līderis joprojām ir Fendt, taču tā indekss ir nedaudz samazinājies – no 59,5 līdz 58,7, un konkurenti ir pietuvojušies.
Ar 57,9 punktiem otrajā vietā ir Amazone – pagājušajā gadā šis vācu ražotājs ar 49,7 punktiem bija ceturtais. Claas ar 57,6 punktiem saglabāja trešo vietu – pērn šim ražotājam trešā vieta bija nodrošināta ar 50 punktiem. Savukārt John Deere ar indeksu 54,3 gada laikā noslīdēja no otrās uz ceturto vietu – iepriekšējais šā zīmola indekss bija 53.
Piekto pozīciju ar 54,2 punktiem saglabājis zīmols Lemken (gadu iepriekš ieņēma 5. vietu ar 46,3 punktiem). Arī Horsch saglabājis savu sesto vietu (šogad tas saņēmis 47,9, bet pērn 39,8 punktus).
Šogad pirmajā desmitniekā atgriezās Rauch (46,2 punkti, 7. vieta) un Köckerling (44,6 punkti, 8. vieta), bet Case IH un Deutz-Fahr izkrita no pirmā desmitnieka. Jāteic, ka gadu iepriekš Case IH ierindojās 7., bet Deutz-Fahr 9. vietā.
Reitinga topa desmitnieku šogad noslēdz Kuhn (44,4 punkti, 9. vieta) un Krone (43,9 punkti, 10. vieta). Abi minētie zīmoli savu indeksu ir uzlabojuši – Kuhn ar 37,1 punktu pērn reitinga tabulā ierindojās 8. vietā, bet Krone ar 35,6 punktiem tāpat bija 10. vietā.
Interesanti, ka New Holland izkrita no pirmā desmitnieka jau 2024./2025. gadā un nav atgriezies tajā arī 2025./2026. gadā.
Pētījumā piedalījās 674 respondenti ar vidējo vecumu 52 gadi. Septiņdesmit deviņiem procentiem bija augstākā izglītība, un viņu saimniecību vidējā platība bija 338 hektāri. Aptauja parādīja, ka arvien populārāki kļūst specializēto agregātu ražotāji.
