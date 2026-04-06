'Kuhn' ir ieviesis jauno 6157 e-TPAL – 6,1 metru platu daudzfunkcionālu teleskopisko pļaujmašīnu, kas īpaši paredzēta lauksaimniekiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā.
Šis modelis ir piemērots traktoriem, kuru svars ir 5,5 tonnas un jauda 100 ZS un vairāk, un tas nodrošina optimālu līdzsvaru starp kompaktumu un efektivitāti uz lauka.
e-Assist sistēma nodrošina vienmērīgu pļaušanu, pateicoties elektroniski vadāmam pļaušanas galvas leņķim. Pļaujmašīna var automātiski pacelties, ļaujot aizmugurē uzstādīt hidrauliski darbināmu pūtēju, lai vajadzības gadījumā attīrītu nopļautās zāles virsmu.
Jaunajam pļāvējam ir arī EP kursorsvira visu kustību vadībai un VT 61 terminālis aprīkojuma datu attēlošanai. Standarta galvas platums ir 1,2 metri ar 24 asmeņiem, un to var pagarināt līdz 1,5 metriem ar 28 asmeņiem kā papildaprīkojumu.
