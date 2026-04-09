Ražotājs 'John Deere" ir uzlabojis savus X9 un S7 kombainus. Pateicoties atjauninātajai automātiskajai ražas novākšanas režīma regulēšanas sistēmai, pat mazāk pieredzējuši operatori var sasniegt maksimālu mašīnas produktivitāti.
Jaunā ražas novākšanas režīma regulēšanas sistēma automātiski pielāgo vairākus parametrus atbilstoši kultūrauga veidam. Tie ietver ventilatora un rotora ātrumu, sieta izmēru u.c. Pēc tam operators ievada graudu zudumu, piesārņojuma un graudu bojājumu ierobežojumus, un tehnoloģija attiecīgi pielāgo kombaina iestatījumus.
Jau vairākus gadus John Deere savos augstākās klases modeļos piedāvā automātisku ražas novākšanas parametru regulēšanas sistēmu kukurūzai, sojas pupiņām, kviešiem, miežiem, rapsim un rīsiem.
Jaunajos modeļos ražotājs ir pievienojis arī lēcas, zirņus, rudzus, tritikāli, auzas un saulespuķes.
Pirms vairākiem gadiem John Deere ieviesa automātisku kombaina ātruma prognozēšanas sistēmu, kas pielāgo kombaina ātrumu, pamatojoties uz kultūraugu augstumu un biomasas mērījumiem, kas iegūti no satelītiem un kabīnē esošajām kamerām.
Jaunākajos modeļos John Deere ir paplašinājis šo tehnoloģiju ar kultūraugu zaļās aizsardzības sistēmu. Šī sistēma atpazīst nenobriedušus graudus (nobriedušās kultūrās) un samazina kombaina ātrumu šajās zonās.
Līdz šim automatizētie ražas novākšanas parametri un automatizētā ātruma prognozēšana darbojās neatkarīgi. Ar šiem atjauninājumiem šīs divas sistēmas ir kļuvušas ciešāk integrētas un var mijiedarboties viena ar otru.
