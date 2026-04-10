Ko īsti nozīmē daudz dzirdētais jēdziens "dzīva augsne"? Tā ir bioloģiski aktīva augsne, kas bagāta ar visu veidu mikroorganisniem: baktērijām, sēnēm, sliekām un citiem barības ķēdes dalībniekiem, kuri nodrošina augsnes dabisko auglību, barības elementu apriti un augu aizsardzību. Tā ir dzīva augsnes ekosistēma, kas aktīvi ietekmē augu augšanu un attīstību, nodrošinot augu veselību, kas ne tikai nodrošina augus ar minerālelementu daudzumu, bet arī mazina vajadzību pēc rūpnieciski ražotiem minerālmēslojumiem.
Interesanti fakti par dzīvo augsni
Pats jēdziens "dzīvs" mums saistās ar kustību, pārvietošanos, ne vienmēr mēs to spējam vizualizēt attiecībā uz augsni, jo augsne īsti fiziski nekur nepārvietojas, taču dzīvie organismi, kas mīt tajā, gan to spēj izdarīt un arī dara. Visu laiku veidojot barības ķēdi, kurā notiek nemitīga organisko augu atlieku pārstrāde, barības ķēdēs iesaistītās sugas dalās, vairojas, tiek apēstas, sadalās – šie procesi ir nemitīgā dinamikā un transformācijā. Ja to visu varētu redzētu ar neapbruņotu aci, tas izskatītos kā milzīgas bioloģiskās rūpnīcas.
Kas raksturo dzīvu – veselīgu augsni
Pirmkārt, tā ir bioloģiskā daudzveidība. Milzīgs augsnes mikroorganismu un organismu skaits noārda augu atliekas, atbrīvo no augsnes organiskās vielas, augiem vajadzīgos barības elementus un veido augsnes organisko vielu un tās galveno sastāvdaļu humusu no jauna. Tējkarote labas ganību augsnes var saturēt miljardu baktēriju, miljoniem sēņu, desmitiem tūkstošu amēbu, protozoju un nematožu. Tas ir vairāk ne kā iedzīvotāju uz Zemes, kopā ņemot