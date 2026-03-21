Tuvojoties jaunajai sezonam, sniedzam ieskatu zālāju maisījumu sēklu piedāvājumā.

Pļaušanai

Pļaušanai 1 (VAKS)

Maisījums piemērots gan siena, gan skābbarības ieguvei. Maisījumā esošās virszāles veidos labi aplapotu zelmeni. Olbaltumvielu daudzumu barībā paaugstinās sastāvā esošais sarkanais āboliņš. Labi iederēsies platībās, kurās nav iespējams ganīt. Optimālos augšanas apstākļos var nodrošināt 3–4 pļāvumus sezonā. Sastāvs: timotiņš 30%, sarkanais āboliņš 29%, pļavas auzene 17%, niedru auzene 14%, sarkanā auzene 10%.

Pļaušanai 2 (VAKS)

Bagātīgs proteīna avots siena un skābsiena ieguvei. Optimālos augšanas apstākļos var nodrošināt 3–4 pļāvumus sezonā. Labi iederēsies platībās, kurās nav iespējams ganīt. Daudzveidīgs virszāļu sastāvs: timotiņš 27%, sarkanais āboliņš 21%, hibrīdā airene 18%, niedru auzene 18%, pļavas auzene 6%.

