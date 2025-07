"Ļoti ceru, ka Raimondam Vējonim par šo nāksies maksāt sodu. Ja viņam netiks piespriests sods, tas nozīmēs, ka mēs sūtām vēstījumu – tā var rīkoties," saka bijusī Rīgas domes deputāte Rita Našeniece, kura pašvaldībā vadīja arī Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisiju.

Tas, ar kādu vērienu un politisko amatpersonu iesaisti aizvadītajā nedēļā Latvijā tika uzņemts amerikāņu influenceris Darens Džeisons Votkins, kas plašāk pazīstams ar segvārdu "IShowSpeed", raisījis daudz neizpratnes sabiedrībā. Īpaši asu kritiku izpelnījies tas, kas notika pie Brīvības pieminekļa Rīgā.

Banāns un kola

Video redzams kā "IShowSpeed" tiek atvests pie pieminekļa. Viņš uz tā uzkāpj, lai sveiktu savus fanus – dažus simtus sanākušo bērnu un pusaudžu. Šajā brīdī viņam blakus parādās arī bijušais Valsts prezidents, pašlaik Latvijas Basketbola savienības vadītājs Raimonds Vējonis, kurš sirsnīgi sasveicinās ar interneta slavenību. Kāds no pavadošā personāla sniedz viņiem banānu un kolas pudeli, piedāvājot to turpat uz vietas nobaudīt. Kad Vējonis mēģina pudeli attaisīt, tās saturs izšļakstās pa visu apkārtni. Jau vēlāk, kad "IShowSpeed" turpat augšā izpildīja atmugurisku lēcienu, video uz pieminekļa pamatnes bija labi redzami dzēriena atstātie traipi.

Tajā pašā dienā Rīgas Pašvaldības policija informēja, ka uzsākts administratīvā pārkāpuma process, kurā tiks skaidroti notikušā apstākļi, atbildīgās un iesaistītās personas. Savukārt, kā informē portāls "lsm.lv", Valsts policija nākamajā dienā par savu rīcību izteikusies īsi: "Valsts policija sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju strādāja notikuma vietās, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību. Kā arī influenceris pārvietojās Valsts policijas pavadībā."

Tikmēr interneta soctīklos parādījās arī pretēji viedokļi, tajā skaitā

mājieni, ka iebildumi pret melnādainā influencera aktivitātēm esot rasistiski motivēti vai arī ka tos pauž vecāki cilvēki, kuri neko nesaprot no mūsdienu jaunatnes kultūras, un te vienkārši parādoties paaudžu konflikts.

"Nez, ja savā laikā pie mums atbrauktu Fredijs Merkūrijs un uzmestu salto pie Brīvības pieminekļa, tad arī cilvēki sašustu?" jautā kāda soctīkla "X" lietotāja. Vēl kāds cits secina – ja mūs aizskar šādas izdarības, tad "mums kā nācijai vēl daudz jāstrādā ar savu pašpārliecinātību, mēs pat vēl neesam sasnieguši tīņa vecumu". Tikmēr portāla "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktors Edgars Bāliņš, kurš pats bija klāt atspoguļot šo notikumu, pauž: "Jā, "Speeds" ir jaunu un stulbu cilvēku elks, ok, jā, bet tad, kad vecu un stulbu cilvēku elks pāvests bija pilsētā, bija plus mīnus tas pats stāsts, tikai viņš salto pie Mildas nejēdza uzmest."

Aizsargā likums

Tomēr runa nav ne par to, ko kāds jēdz vai nejēdz, ne par ādas krāsu. Brīvības piemineklis ir aizsargājams valsts nozīmes mākslas piemineklis, kuram 2020. gadā pieņemts īpašs "Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums". Tā 7. pants cita starpā nosaka, ka "aizliegtas darbības, kas izraisa vai var izraisīt kultūrvēsturisko vērtību bojāšanu vai zaudēšanu". Kā atklājies, pasākums šajā vietā nemaz nebija saskaņots. Tā sociālajā tīklā "X" apgalvo Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (Nacionālā apvienība), un to var saprast arī no Rīgas mēra Viestura Kleinberga ("Progresīvie") komunikācijas. Lai gan viņš pats 15. jūlijā pat tikās ar "IShowSpeed", tomēr influencerim programmu veidoja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Tās vadītāja Ieva Jāgere LTV izteikusies, ka pasākums bija plānots "turpat blakus, pie parciņa", bet uz Brīvības pieminekļa pārcelts drošības apsvērumu dēļ.

"Tas, ko viņi tur darīja, pēc būtības ir huligānisms, bet, iespējams, ir kāds cits administratīvs pants.

Es ļoti ceru, ka atbildīgās iestādes būs principiālas šajā jautājumā, lai mēs neradām precedentu," saka R. Našeniece, kura ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas jautājumiem nodarbojusies, ne vien būdama Rīgas domes Kultūrvēsturiskā materiālā mantojuma komisijas vadītāja, bet vēl iepriekš – kā pilsētaktīviste un Lielo kapu aizstāve.

Pieminekļa uzturēšana nav lēta

R. Našeniece atgādina, ka ierobežojumiem nav tikai simboliska nozīme, lai izrādītu cieņu tādām Latvijas svētvietām kā Brīvības piemineklis un Rīgas Brāļu kapi. "Tās ir lielas summas, ko valsts katru gadu dod šo Latvijas simbolu uzturēšanai. Tie ir darināti no materiāliem, kas nav mūžīgi. Nepārtraukti notiek uzturēšanas un restaurācijas process un paralēli arī izpētes process, lai saprastu, kā visu to labāk darīt. Ja runā, piemēram, par Brāļu kapiem, tur ir izmantots materiāls, kura noārdīšanās laiks ir septiņdesmit gadi. Tas nozīmē, ka mēs jau šobrīd esam kritiskajā brīdī, kad vienā galā beidz restaurāciju, bet otrā sāk.

Un tad atnāk tādi ne visai informēti personāži, pačurā tur, laistās ar kolu vai iedzer kādus dzērienus no kanniņām, bet katrā šādā gadījumā pēc tam notiek īpaša nokopšanas operācija, kas nav lēta.

Piemēram, tagad Rīgas pieminekļu aģentūra saka, ka šos traipus, ko atstāja Vējoņa izlietā kola, var notīrīt tikai ar sauso ledu, kas ir ļoti dārgs process. Protams, varētu atstāt, lai tas traips paliek, tad tas piemineklis būs tāds netīrs un bojāts. Tas būs veids, kā mēs sevi parādām," stāsta R. Našeniece. Viņai šķiet dīvaini, ka šo epizodi mēģina pasniegt kā kaut kādu paaudžu konfliktu, jo "tieši starp restauratoriem ir ļoti daudz jaunu cilvēku atšķirībā no tāda Vējoņa, kuram tā ir otrā vai trešā jaunība".

Pats R. Vējonis sociālajā tīklā "X" atvainojies par notikušo: "Jauniešu enerģija ir apsveicama un atbalstāma, taču dažkārt to grūti noturēt pieklājības robežās. Mācība visiem, kas bija pie Brīvības pieminekļa, arī man. Atvainojos, ka labi domātais "IShowSpeed" pieturas vietā pie Brīvības pieminekļa neizdevās tik labi!"

Šo kā vienīgo slikto lietu no, viņaprāt, kopumā ļoti veiksmīgās influencera viesošanās atzinis arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), kurš gan atbildību par to netieši mēģinājis pāradresēt galvaspilsētas vadībai. "Rīgas dome bija ļoti labi informēta, kas kurā vietā notiks, (..) tagad ierāvuši asti kājstarpī, meklē, kā izvairīties no atbildības," intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" sacīja V. Valainis.

Ko nosaka likums

Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likuma 7. panta 3. daļa:

Brīvības pieminekļa un tā aizsardzības zonā, kā arī Rīgas Brāļu kapos, to teritorijā un aizsardzības zonā tiek noteikti šādi ierobežojumi:

1) aizliegtas darbības, kas izraisa vai var izraisīt kultūrvēsturisko vērtību bojāšanu vai zaudēšanu;

2) aizliegta ielu tirdzniecība, ubagošana, kā arī ielu muzicēšana vai citu priekšnesumu sniegšana nolūkā gūt ienākumus;

3) aizliegts novietot pārvietojamus objektus (transportlīdzekļus, konstrukcijas u. tml.) un veikt citas darbības, kas traucē vai var traucēt sabiedrībai uztvert Brīvības pieminekli un tā aizsardzības zonu, Rīgas Brāļu kapus, to teritoriju un aizsardzības zonu sākotnēji vēsturiskajā atveidojumā vai radīt Latvijas kultūrvēsturiskajam mantojumam neatbilstošu atveidu vai atmosfēru, izņemot šā panta piektajā daļā paredzētos gadījumus;

4) aizliegts organizēt pasākumus vai veikt darbības, kas vērstas uz agresīvu konfrontāciju;

5) aizliegts uzstādīt vizuāli aktīvus vides dizaina objektus, kā arī izvietot vizuālo informāciju un reklāmu, kas pārveido vai ietekmē Brīvības pieminekļa vai Rīgas Brāļu kapu vizuālo fonu vai uztveramību. Ja vides dizaina objekts, vizuālā informācija vai reklāma nepārveido vai neietekmē minēto pieminekļu vizuālo fonu vai uztveramību, to pieļaujams izvietot ne ilgāk par vienu mēnesi, ja pašvaldības institūcija, pieņemot attiecīgo lēmumu, saņēmusi Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes pozitīvu atzinumu.