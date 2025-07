Trofeju izstāde ir vieta, kur satiekas mednieki un kur ar ētisku medību tradīcijām un Latvijas faunu var iepazīties arī tie, kam šis process šķiet svešs. Jā, par trofeju var kļūt arī fotogrāfija – to pierādīja Ziemeļkurzemes medību trofeju izstādes eksponāti.

Kādēļ trofeju izstādes ir nepieciešamas

No 5. līdz 20. jūlijam Dundagas kultūras pilī norisinās Ziemeļkurzemes medību trofeju izstāde. Pasākums atsācies pēc vairāku gadu pauzes, īpašs nopelns tā tapšanā un organizēšanā ir mednieku klubam "Dundaga" un Ingaram Lembergam. Tā kā Kurzemē esošo klubu teritorijās mīt lielas un arī bieži vien selektīvi izkoptas staltbriežu populācijas, tieši šīm trofejām atvēlēta galvenā vieta izstāžu zālē. Protams, vienlaikus nedrīkst aizmirst arī par citiem ne mazāk vērtīgiem eksponātiem – stirnāžu, aļņu ragiem, plēsēju galvaskausiem, mežacūku ilkņiem. Ne katrs izstādes apmeklētājs un vērotājs no malas to iedomājas un apjauš, taču katram no eksponātiem piemīt savs īpašais stāsts, tāpat arī, ļoti iespējams, katrs nomedītais dzīvnieks medniekam ir sniedzis pieredzi un zināšanas, kas paliks skaistā atmiņā uz mūžu.